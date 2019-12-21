Россия и Молдова – политическая повестка-2020

Во вторник, 24 декабря, в 10:30 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Москва – Баку – Кишинев – Тбилиси с участием российского сенатора Андрея КЛИМОВА.

В формате пресс-конференции российский председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей КЛИМОВ даст комментарии по актуальным вопросам международной повестки, двусторонним парламентским связям, потенциалу отношений в контексте внешней политики России.

Представители молдавских СМИ и эксперты смогут задать вопросы по актуальным темам молдавско-российских отношений.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре,202, 4-й этаж.

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