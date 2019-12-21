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Россия и Молдова. Флаги.

Россия и Молдова – политическая повестка-2020

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20191221/28613418/russia-moldova--politicheskaya-povestka-2020.html

Во вторник, 24 декабря, в 10:30 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Москва – Баку – Кишинев – Тбилиси с участием российского сенатора Андрея КЛИМОВА.

В формате пресс-конференции российский председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей КЛИМОВ даст комментарии по актуальным вопросам международной повестки, двусторонним парламентским связям, потенциалу отношений в контексте внешней политики России.

Представители молдавских СМИ и эксперты смогут задать вопросы по актуальным темам молдавско-российских отношений.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре,202, 4-й этаж.

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Теги:
молдавско-российские отношения


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