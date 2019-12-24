Молдова во внешней политике России

В формате пресс-конференции российский председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей КЛИМОВ даст комментарии по актуальным вопросам международной повестки, двусторонним парламентским связям, потенциалу отношений в контексте внешней политики России. Представители молдавских СМИ и эксперты смогут задать вопросы по актуальным темам молдавско-российских отношений.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре,202, 4-й этаж.