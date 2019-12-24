Молдова во внешней политике России

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Поздняков: сделаем все, чтобы россияне выступили на ОИ-2020 под флагом РФ Руководитель ОКР убежден, что на Игры в Токио российские спортсмены должны ехать в составе команды, которую сформирует национальный олимпийский комитет, как и написано в олимпийской хартии. 33

Спецоперация НАЦ: за взятку в 12 тысяч евро задержан пограничник В антикоррупционном ведомстве Молдовы рассказали, что в течение 2019 года четыре десятка сотрудников правоохранительных органов попали под следствие за коррупцию. 217