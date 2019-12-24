Молдова и Евразийский банк развития: перспективы сотрудничества

Руководство Республики Молдова приняло решение о вступлении страны в Евразийский банк развития (ЕАБР).
По словам молдавского президента Игоря Додона, "в случае успешного завершения переговоров Молдова сможет воспользоваться преимуществами и поддержкой Евразийского банка развития для привлечения инвестиций".
Как считает Додон, укрепление торгово-экономических отношений со странами Евразийского экономического союза отвечает долгосрочным национальным интересам Молдовы.
Евразийский банк развития действует с 2006 года. Его миссия – продвижение рыночной экономики в государствах-участниках Банка, экономический рост в этих странах и расширение торгово-экономических связей между ними посредством инвестиционной деятельности.
Участники:
— заместитель председателя правления Евразийского банка развития Андрей КРАЙНИЙ;
— советник президента Республики Молдова по экономическим вопросам Елена ГОРЕЛОВА.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.