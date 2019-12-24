14:44 24 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.29
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.74
Поиск
Экономика. Архивное фото

Молдова и Евразийский банк развития: перспективы сотрудничества

© Photo : Cultura Images RF/EAST NEWS/Marcus Lund
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
1 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/924/08/9240898.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20191224/28657115/moldova-i-evraziyskiy-bank-razvitiya-perspektivy-sotrudnichestva.html

В четверг, 26 декабря, в 11.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев – Москва на тему: "Республика Молдова и Евразийский банк развития: перспективы сотрудничества".

Руководство Республики Молдова приняло решение о вступлении страны в Евразийский банк развития (ЕАБР).

По словам молдавского президента Игоря Додона, "в случае успешного завершения переговоров Молдова сможет воспользоваться преимуществами и поддержкой Евразийского банка развития для привлечения инвестиций".

Как считает Додон, укрепление торгово-экономических отношений со странами Евразийского экономического союза отвечает долгосрочным национальным интересам Молдовы.

Евразийский банк развития действует с 2006 года. Его миссия – продвижение рыночной экономики в государствах-участниках Банка, экономический рост в этих странах и расширение торгово-экономических связей между ними посредством инвестиционной деятельности.

Участники:
— заместитель председателя правления Евразийского банка развития Андрей КРАЙНИЙ;
— советник президента Республики Молдова по экономическим вопросам Елена ГОРЕЛОВА.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
банки, бизнес, российско-молдавские отношения


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
Сюрприз к Новому году: в Кишиневе прошел парад Дедов Морозов на мотоциклах
Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту
Румыния 1989
"Черная метка" для Чаушеску, или десять дней, которые изменили Румынию

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться