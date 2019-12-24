Молдова и Евразийский банк развития: перспективы сотрудничества

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Сенатор: Россия заинтересована, чтобы внеблоковый статус Молдовы укреплялся Как заявил российский сенатор, в Москве понимают, что выборы 2020 года в Молдове приведут к оживлению внутриполитической жизни в республике, и что они действительно станут импульсом для широкой дискуссии и по внешнеполитическим вопросам. 95

Исследование: по каким причинам граждане Молдовы продают бизнес и уезжают Анализ, проведенный Национальным институтом экономических исследований, демонстрирует, что граждане Молдовы, которые в течение долгого времени работали за рубежом и хотят вернуться в Молдову, не могут в полной мере реализовать здесь свои навыки и знания. 525