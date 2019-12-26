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Евразийский банк развития

Евразийский банк развития – новые возможности для Молдовы

© Photo : Facebook / Евразийский банк развития
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20191226/28592468/Evraziyskiy-bank-razvitiya--novye-vozmozhnosti-dlya-Moldovy.html

В четверг, 26 декабря, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев – Москва на тему: "Республика Молдова и Евразийский банк развития: перспективы сотрудничества".

Руководство Республики Молдова приняло решение о вступлении страны в Евразийский банк развития (ЕАБР).

По словам президента РМ Игоря Додона, в случае успешного завершения переговоров, Молдова сможет воспользоваться преимуществами и поддержкой Евразийского банка развития для привлечения инвестиций".

По словам И.Додона укрепление торгово-экономических отношений со странами Евразийского Экономического союза отвечает долгосрочным национальным интересам Молдовы.

Евразийский банк развития действует с 2006 года. Его миссия – продвижение рыночной экономики в государствах-участниках Банка, их экономический рост и расширение торгово-экономических связей между ними посредством инвестиционной деятельности.

Участники:
— заместитель председателя правления Евразийского банка развития Андрей КРАЙНИЙ;
— советник президента РМ по экономическим вопросам Елена ГОРЕЛОВА.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.



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