Евразийский банк развития – новые возможности для Молдовы

В четверг, 26 декабря, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев – Москва на тему: "Республика Молдова и Евразийский банк развития: перспективы сотрудничества".

Руководство Республики Молдова приняло решение о вступлении страны в Евразийский банк развития (ЕАБР).

По словам президента РМ Игоря Додона, в случае успешного завершения переговоров, Молдова сможет воспользоваться преимуществами и поддержкой Евразийского банка развития для привлечения инвестиций".

По словам И.Додона укрепление торгово-экономических отношений со странами Евразийского Экономического союза отвечает долгосрочным национальным интересам Молдовы.

Евразийский банк развития действует с 2006 года. Его миссия – продвижение рыночной экономики в государствах-участниках Банка, их экономический рост и расширение торгово-экономических связей между ними посредством инвестиционной деятельности.

Участники:

— заместитель председателя правления Евразийского банка развития Андрей КРАЙНИЙ;

— советник президента РМ по экономическим вопросам Елена ГОРЕЛОВА.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.