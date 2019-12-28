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Как разбогатеть в 2020 году: советы профессионального банкира

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Заместитель председателя правления Евразийского банка развития Андрей Крайний во время видеомоста Москва – Кишинев поделился секретами финансового благополучия и пожелал всем успехов в наступающем 2020 году.

В 2020 году у Молдовы есть прекрасная возможность стать членом Евразийского банка развития (ЕАБР) и получать средства на различные проекты, в том числе на строительство дорог, развитие городской инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики и т.д.

Все процедуры, связанные с вступление страны в ЕАБР можно завершить в течение полугода. Об этом рассказал на видеомосте Кишинев - Москва статс-секретарь, заместитель председателя Правления Евразийского банка развития Андрей Анатольевич Крайний. Дело осталось за малым - активность работы молдавского правительства в заданном направлении. От того, как сработают молдавские власти во многом зависит решение многих экономических проблем и в определенной степени благополучие страны и ее граждан.

Кроме того, Андрей Крайний, отвечая на вопрос ведущей, поделился рецептом личного финансового благополучия. Об этом подробнее смотрите на видео.

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Теги:
Евразийский экономический союз, Высший Евразийский экономический союз


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