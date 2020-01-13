Высшее образование в России — бесплатно и престижно

В среду, 15 января, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Как поступить на бюджетные места в ведущие российские университеты".

Пришла пора для абитуриентов задуматься о поступлении в высшие учебные заведения. Многие хотят учиться в РФ. Поступить на бюджетные места в ведущие российские университеты легко. Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Владимирович ДАВЫДОВ даст подробный инструктаж, как пройти отбор в Кишиневе.

На пресс-конференцию приглашаем СМИ и заинтересованных лиц.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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