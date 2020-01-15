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Вид на главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова

Время учиться в России — бюджетные места для молдавских абитуриентов

© Sputnik / Максим Блинов
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20200115/28841828/Vremya-uchitsya-v-Rossii--byudzhetnye-mesta-dlya-moldavskikh-abiturientov.html

В среду, 15 января, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Как поступить на бюджетные места в ведущие российские университеты".

Пришла пора для абитуриентов задуматься о поступлении в высшие учебные заведения. Многие хотят учиться в Российской Федерации. Поступить на бюджетные места в ведущие российские университеты легко. Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Владимирович ДАВЫДОВ даст подробный инструктаж, как пройти отбор в Кишиневе.

На пресс-конференцию приглашаем СМИ и заинтересованных лиц.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
прием в вуз, вузы, ВУЗы, ВУЗ, вуз, высшее образование, Высшее образование в России: пути становления специалиста, бесплатное высшее образование


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