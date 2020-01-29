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Молдавия, Бессарабия, Валахия, Болгария и Романия на карте Д.Гастальди. XVI век.

История как инструмент современной политики

© Sputnik / Евгений Паскарь
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20200129/29020457/Istoriya-kak-instrument-sovremennoy-politiki.html

В пятницу, 31 января, в 16:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Историческая политика в Молдове: отечественный и международный опыт".

В ходе пресс-конференции, специалисты расскажут о факторе истории в международной политике, о роли исторической политики в формировании идентичности и укрепления государственности.

1 февраля в Кишиневе пройдет международная научная конференция "Историческая политика в Независимой Молдове: отечественный и международный опыт", на которой выступят известные ученые, эксперты, общественные и государственные деятели из Молдовы, России, Румынии и других стран.

Спикеры пресс-конференции в Sputnik Молдова:
— кандидат исторических наук, заместитель главного редактора, ответственный секретарь журнала "Международная жизнь" (Россия) Евгения Борисовна ПЯДЫШЕВА;
— ректор Института Международных отношений (ИРИМ), РМ Валентин Анастасьевич БЕНЮК;
— экс руководитель СИБ РМ, общественный деятель Анатолий Федорович ПЛУГАРУ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.



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