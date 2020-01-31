Значение истории для государства: отечественный и международный опыт

1 февраля в Кишиневе пройдет международная научная конференция "Историческая политика в Независимой Молдове: отечественный и международный опыт", на которой выступят известные ученые, эксперты, общественные и государственные деятели из Молдовы, России, Румынии и других стран.
В ходе пресс-конференции, специалисты расскажут о факторе истории в международной политике, о роли исторической политики в формировании идентичности и укреплении государственности.
Спикеры:
— кандидат исторических наук, заместитель главного редактора, ответственный секретарь журнала "Международная жизнь" (Россия) Евгения ПЯДЫШЕВА;
— ректор Института Международных отношений (ИРИМ), РМ Валентин БЕНЮК;
— историк, политолог Борис ШАПОВАЛОВ;
— экс руководитель СИБ РМ, общественный деятель Анатолий ПЛУГАРУ.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.