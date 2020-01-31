18:22 31 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.30
  • USD17.51
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.70
Поиск
Лекции по истории и географии

Значение истории для государства: отечественный и международный опыт

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
7020
https://cdn2.img.sputnik.md/images/1595/31/15953161.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20200131/28996275/Znachenie-istorii-dlya-gosudarstva-otechestvennyy-i-mezhdunarodnyy-opyt.html

В пятницу, 31 января, в 16:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Историческая политика в Молдове: отечественный и международный опыт".

1 февраля в Кишиневе пройдет международная научная конференция "Историческая политика в Независимой Молдове: отечественный и международный опыт", на которой выступят известные ученые, эксперты, общественные и государственные деятели из Молдовы, России, Румынии и других стран.  

В ходе пресс-конференции, специалисты расскажут о факторе истории в международной политике, о роли исторической политики в формировании идентичности и укреплении государственности.

Спикеры:
— кандидат исторических наук, заместитель главного редактора, ответственный секретарь журнала "Международная жизнь" (Россия) Евгения ПЯДЫШЕВА;
— ректор Института Международных отношений (ИРИМ), РМ Валентин БЕНЮК;
— историк, политолог Борис ШАПОВАЛОВ;
— экс руководитель СИБ РМ, общественный деятель Анатолий  ПЛУГАРУ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Российская Венеция: утонченная и зыбкая красота Санкт-Петербурга
Ложка дегтя: почему ЕС отказывается от молдавского меда
Ложка дегтя: почему ЕС отказывается от молдавского меда
Рост цен по-молдавски
За что жители Молдовы стали платить больше

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться