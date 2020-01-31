Значение истории для государства: отечественный и международный опыт

В пятницу, 31 января, в 16:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Историческая политика в Молдове: отечественный и международный опыт".

1 февраля в Кишиневе пройдет международная научная конференция "Историческая политика в Независимой Молдове: отечественный и международный опыт", на которой выступят известные ученые, эксперты, общественные и государственные деятели из Молдовы, России, Румынии и других стран.

В ходе пресс-конференции, специалисты расскажут о факторе истории в международной политике, о роли исторической политики в формировании идентичности и укреплении государственности.

Спикеры:

— кандидат исторических наук, заместитель главного редактора, ответственный секретарь журнала "Международная жизнь" (Россия) Евгения ПЯДЫШЕВА;

— ректор Института Международных отношений (ИРИМ), РМ Валентин БЕНЮК;

— историк, политолог Борис ШАПОВАЛОВ;

— экс руководитель СИБ РМ, общественный деятель Анатолий ПЛУГАРУ.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.