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Кишинев получил премию за достижения в IT.

К Молдове с интересом присматриваются солидные международные инвесторы

© Photo : Agenția de Investiții
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20200204/29082810/moldovu-izuchayut-mezhdunarodnye-investory.html

В четверг, 6 февраля, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему "Молдова 2020 – формирование международного делового сотрудничества".

В последнее время активность молдавского правительства в экономической сфере привлекает внимание международного бизнеса. Заметны успехи развития молдавского IT-сектора, где сконцентрирован потенциал молодого поколения страны. Это направление стремительно развивается. Новые возможности открываются и перед традиционными секторами экономики. Об опыте успешного сотрудничества Молдовы с Россией, Италией и другими странами пойдет речь в ходе пресс-конференции.

Участники:
— полномочный представитель в Странах Европы, Африки и странах Ближнего Востока, Башкирско-Молдавского Торгового дома Александр МИТРЮК;
— представитель Свободной Экономической зоны Тараклии Галина БУРИМЕЧКОВА;
— член Экономического совета при Президенте РМ, президент ATIC Вячеслав КУНЕВ;
— представитель Ceo MOD Engineering (Италия) Франко ПОЛЕСЕЛЛО.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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