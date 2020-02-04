К Молдове с интересом присматриваются солидные международные инвесторы

В четверг, 6 февраля, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему "Молдова 2020 – формирование международного делового сотрудничества".

В последнее время активность молдавского правительства в экономической сфере привлекает внимание международного бизнеса. Заметны успехи развития молдавского IT-сектора, где сконцентрирован потенциал молодого поколения страны. Это направление стремительно развивается. Новые возможности открываются и перед традиционными секторами экономики. Об опыте успешного сотрудничества Молдовы с Россией, Италией и другими странами пойдет речь в ходе пресс-конференции.

Участники:

— полномочный представитель в Странах Европы, Африки и странах Ближнего Востока, Башкирско-Молдавского Торгового дома Александр МИТРЮК;

— представитель Свободной Экономической зоны Тараклии Галина БУРИМЕЧКОВА;

— член Экономического совета при Президенте РМ, президент ATIC Вячеслав КУНЕВ;

— представитель Ceo MOD Engineering (Италия) Франко ПОЛЕСЕЛЛО.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.