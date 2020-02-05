В понедельник, 10 февраля, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: Молдова – перспективы развития туризма в 2020 году.

В правительстве одним из приоритетных направлений развития молдавской экономики называют туристическую отрасль. Как сегодня развивается туризм в Молдове? Какие перспективные предложения по развитию этого направления поступают в кабмин и реализуются исполнительной властью?

В каких международных туристических структурах состоит Молдова, как развивается въездной туризм, а также о других важных вопросах расскажут эксперты:

— президент Ассоциации патронатов индустрии туризма Республики Молдова Сергей МАНЯ;

— директор Центра бизнеса и туризма "Крикова Вин" Денис ШОВА;

— главный консультант управления экономических программ и деловой среды министерства экономики и инфраструктуры Молдовы Виктор ЧОБАНУ;

— президент Ассоциации по развитию туризма в Республике Молдова Виорел МИРОН;

— и.о. ген.директора MoldExpo Ирина ГИЛФАНОВА.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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