Молдова – перспективы развития туризма в 2020 году

В правительстве одним из приоритетных направлений развития молдавской экономики называют туристическую отрасль. Как сегодня развивается туризм в Молдове? Какие перспективные предложения по развитию этого направления поступают в кабмин и реализуются исполнительной властью?
В каких международных туристических структурах состоит Молдова, как развивается въездной туризм, а также о других важных вопросах расскажут эксперты:
— президент Ассоциации патронатов индустрии туризма Республики Молдова Сергей МАНЯ;
— директор Центра бизнеса и туризма "Крикова Вин" Денис ШОВА;
— главный консультант управления экономических программ и деловой среды министерства экономики и инфраструктуры Молдовы Виктор ЧОБАНУ;
— президент Ассоциации по развитию туризма в Республике Молдова Виорел МИРОН;
— и.о. ген.директора MoldExpo Ирина ГИЛФАНОВА.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.
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