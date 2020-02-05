15:09 05 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.03
  • UAH0.70
Поиск
Сорокская крепость

Молдова – перспективы развития туризма в 2020 году

© Sputnik / Rodion PROCA
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
6311
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2519/30/25193093.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20200205/29091528/moldova-perspektivy-razvitiya-turizma-v-2020-godu.html

В понедельник, 10 февраля, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: Молдова – перспективы развития туризма в 2020 году.

В правительстве одним из приоритетных направлений развития молдавской экономики называют туристическую отрасль. Как сегодня развивается туризм в Молдове? Какие перспективные предложения по развитию этого направления поступают в кабмин и реализуются исполнительной властью?

В каких международных туристических структурах состоит Молдова, как развивается въездной туризм, а также о других важных вопросах расскажут эксперты:

— президент Ассоциации патронатов индустрии туризма Республики Молдова Сергей МАНЯ;
— директор Центра бизнеса и туризма "Крикова Вин" Денис ШОВА;
— главный консультант управления экономических программ и деловой среды министерства экономики и инфраструктуры Молдовы Виктор ЧОБАНУ;
— президент Ассоциации по развитию туризма в Республике Молдова Виорел МИРОН;
— и.о. ген.директора MoldExpo Ирина ГИЛФАНОВА.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Развитие спортивного туризма в Молдове: что привлекает иностранцев
Британское издание включило Молдову в топ-10 стран для винного туризма
Как в Молдове будут развивать туризм – Ион Кику провел заседание
Теги:
туризм


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Припять: золотой юбилей города-призрака
Экс председатель СИБ об идеологическом вторжении в Молдову
Экс-председатель СИБ об идеологическом вторжении в Молдову
Валютные поступления в Молдову 2019.
Сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться