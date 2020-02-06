Башкирия и Молдова планируют производить собственные квадрокоптеры

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. Из Молдовы в Башкирскую республику уже начались поставки продукции отечественного агропрома по новым контрактам, однако планируемые масштабы сотрудничества предполагают резкий рост и затронут также другие секторы экономики, в том числе создание современной техники. Об этом заявил полномочный представитель в Странах Европы, Африки и Ближнего Востока, Башкирско-Молдавского Торгового дома Александр Митрюк на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

В мае 2019 года в Уфе на встрече между президентом Молдовы Игорем Додоном и главой Башкирской Республики Радием Хабировым обсуждались вопросы экономического сотрудничества.

Тогда было отмечено, что экономическое взаимодействие между Молдовой и Башкортостаном находится на крайне низком уровне – годовой оборот которого около 2,5 миллиона долларов. После этой встречи ситуация стала меняться.

© Sputnik / Miroslav Rotari Александр Митрюк

Как отметил Митрюк, "уже в сентябре 2019 года на втором молдавско-российском форуме в Кишиневе присутствовала большая делегация Башкирской республики во главе с председателем правительства Башкортостана Андреем Назаровым. В ходе встреч было решено создать Башкирско-Молдавский торговый дом, который смог бы интенсифицировать экономические связи. В конце октября 2019 года он появился".

"Башкирская делегация уже в начале ноября совершила свой повторный визит в Молдову на инвестиционный форум INVEST GAGAUZIA - 2019, который проходил в Комрате. И уже на полях данного форума было подписано первое соглашение о поставке виноматериала гагаузской фирмы на винзавод в Уфе. Это был наш первый опыт", - рассказал Митрюк.

По его словам, на данном этапе Башкирско-Молдавский Торговый дом заключил соглашение о сотрудничестве с Комбинатом социального питания в Башкирии, которое отвечает за питание школ и детских садиков.

"Уже лежат на столах договора на организацию первых поставок яблок из Молдовы в Башкортостан, которые предстоит подписать. Ведутся переговоры с консервными заводами о том, чтобы уже с урожая будущего года организовать поставки сельхозпродукции в виде консервов для обеспечения социального питания", - отметил Митрюк.

В рамках выставки "Сделано в Молдове" был павильон Башкирско-Молдавского Торгового дома и представлена продукция башкирских производителей.

"Мы хотим выразить огромную благодарность Торгово-Промышленной Палате Молдовы, которая предоставила нам выставочные площади на безвозмездной основе", - сказал Митрюк.

Он отметил, что в ответ башкирская выставочная компания предоставляет бесплатные площади на агрофоруме, который пройдет в конце марта 2020 года в Уфе.

"В рамках выставки нами были проведены беседы с молдавскими производителями вина, которые изъявили живой интерес к прямым поставкам в наш регион, что позволит им сократить логистику, минуя Москву и Санкт-Петербург", - заявил представитель Молдавско-Башкирского Торгового дома.

При этом он обратил внимание на огромный потребительский рынок Уфы, на территории которой проживает более миллиона человек, и региона, где в общей сложности проживает 30–35 миллионов жителей.

"Сейчас есть готовый проект для создания распределительного логистического центра недалеко от Уфы на федеральных российских трассах", - рассказал Митрюк.

Также он отметил, что в ходе январского визита в Кишинев Башкирской Торгово-промышленной палатой были заключены ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе с молдавским филиалом итальянской ТПП и с руководством Тараклийской Свободной Экономической Зоны.

"В Башкирии формируется пул российских предприятий, пострадавших от секторальных санкций, чтобы в свободных экономических зонах Молдовы организовать производства российских компаний с дальнейшим выходом на европейский рынок. К примеру, в беседе с господином Куневым, у нас родилась идея организовать как минимум производство квадрокоптеров сельхозназначения. Программным обеспечением займется как раз молдавская сторона", - сказал Митрюк.

По его словам, в Башкортостане планируют уже в этом году увеличить торговый обмен с Молдовой в 4-5 раз.

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