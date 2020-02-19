В четверг, 20 февраля, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Языковая политика в Молдове - современные вызовы".

Общественные организации Республики Молдова обращают внимание властей на серьезные проблемы законодательства об использовании языков в Молдове. Как следствие уже сегодня многие граждане страны испытывают значительные затруднения в образовательной, социальной и других сферах.

О проблемах неисполнения законодательства, о стратегии укрепления межэтнических отношений, о концепции национальной политики, о решении Конституционного суда о статусе русского языка и других важных вопросах языковой политики РМ пойдет речь на мероприятии.

Участники:

— советник Президента РМ по межэтническим отношениям Сергей МИШИН;

— депутат Парламента Республики Молдова, Председатель парламентской Комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ Адриан ЛЕБЕДИНСКИЙ;

— экс-депутат Парламента, эксперт по правам человека и межэтническим отношениям Михаил СИДОРОВ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.