Экономика Молдовы-2020 — тенденции и прогнозы развития

В пятницу, 28 февраля, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "100 дней правительства Кику – что происходит в молдавской экономике".

Прошло сто дней со дня формирования нового состава правительства во главе с премьер-министром Ионом Кику. Исполнительной власти приходится решать сложные задачи развития молдавской экономики в условиях нестабильного политического консенсуса внутри страны и острой конкуренции между странами и корпорациями.

О современных тенденциях развития отечественной экономики, об экономической политике кабинета министров РМ, о сотрудничестве Молдовы, в том числе со странами Евросоюза, ЕАЭС, США, Китаем; о состоянии финансовой системы; о благосостоянии граждан и других важных аспектах расскажут:

— экс вице-премьер-министр Александр МУРАВСКИЙ;

— доктор экономики, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина ШЕЛАРЬ;

— экономический эксперт Виктор ЧОБАНУ;

— главный редактор газет "Экономическое обозрение "Логос-пресс" Дмитрий КАЛАК.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.