Экономика Молдовы-2020 — тенденции и прогнозы развития

Прошло сто дней со дня формирования нового состава правительства во главе с премьер-министром Ионом Кику. Исполнительной власти приходится решать сложные задачи развития молдавской экономики в условиях нестабильного политического консенсуса внутри страны и острой конкуренции между странами и корпорациями.
О современных тенденциях развития отечественной экономики, об экономической политике кабинета министров РМ, о сотрудничестве Молдовы, в том числе со странами Евросоюза, ЕАЭС, США, Китаем; о состоянии финансовой системы; о благосостоянии граждан и других важных аспектах расскажут:
— экс вице-премьер-министр Александр МУРАВСКИЙ;
— доктор экономики, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина ШЕЛАРЬ;
— экономический эксперт Виктор ЧОБАНУ;
— главный редактор газет "Экономическое обозрение "Логос-пресс" Дмитрий КАЛАК.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.