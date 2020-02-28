Калак: Молдова больше не может надеяться на щедрые денежные вливания из ЕС

По мнению экономических экспертов, глобальные факторы могут привести к серьезным последствия для РМ.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Распространение вирусной пневмонии и Brexit, без сомнений, негативно повлияют на молдавскую экономику. Такое мнение высказал главный редактор газеты "Экономическое обозрение "Логос-Пресс" Дмитрий Калак на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Как отразится появление коронавируса на мировую экономику пока никто не может сказать. Но уже сегодня американские рынки обрушились на четыре процента. В денежном выражении - это огромная сумма. Экономисты сравнивают этот обвал с временами великой депрессии. То же самое российский рынок – он сегодня просел более чем на 5%. Нефть упала до 50 долларов за баррель", - сказал эксперт.

Он отметил, что сегодня никто с уверенностью не может сказать, как "тема коронавируса" отразится на мировой экономике.

Но, считает эксперт, проецируя всю эту ситуацию на молдавскую действительность, можем сказать, что на нас это тоже отразится.

"Ведь уже наблюдается резкий спад производства автомобилей. Это значит, что наши предприятия автопрома, которые обслуживают автопроизводителей по всему миру, получат меньше заказов и упадет наш экспорт, хотя экспортом в полном смысле этого слова, это трудно назвать", - сказал Калак.

Однако, по его словам, эпидемия не единственный внешний фактор, который негативно повлияет не только на молдавскую экономику, но и соседние страны.

"Что касается наших соседей – ЕС, Румынии, а также Украины. Проблема бюджета ЕС заключается не только в том, что нужно найти компенсацию в 70 млрд евро, которые были взносом Великобритании", - сказал главный редактор "Логос-Пресс".

Он отметил, что на долю Германии сегодня приходится порядка 21% формирования бюджета Евросоюза. И Берлин не хочет еще больше увеличивать свой вклад. В то же время, и мелкие страны ЕС, финансовая доля которых сегодня составляет меньше одного процента, тоже не хотят увеличивать отчисления в бюджет.

"С другой стороны, для слабых стран Евросоюза резко сокращаются поступления от Европейских фондов. Это тоже сказывается на их экономике. Поэтому сейчас предстоит не только найти источники, за счет которых восполнить потерю взноса Великобритании, но и найти внутренние механизмы перераспределения этих каналов поступления", -заявил главред.

Он подчеркнул, что такая ситуация, несомненно, скажется на экономике Молдовы.

"Мы уже не можем рассчитывать (при любом правительстве), на такие поступления от ЕС, какие были до сих пор, потому что резко меняется принцип распределения денег внутри Евросоюза как для стран-членов ЕС, так и для партнеров, стран-соседей", -заявил Дмитрий Калак.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK