Специалисты дадут техническую оценку "Chișinău Arena"

Во вторник, 3 марта, в 15:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция, приуроченная к открытию спортивно-развлекательного центра "Chișinău Arena".

Здоровая экономика невозможна без здоровой нации, а здоровье людей – это, прежде всего, спорт во всех аспектах и проявлениях. Как спорт высоких достижений, дающий престиж и статус стране, так и спорт для каждого жителя, дающий здоровье в каждый дом.

Именно с этой целью началось тесное взаимодействие между крупнейшими профсоюзными движениями России и Молдовы, основная цель которых – возродить роль профсоюзов в новом статусе, и в качестве заботливого наставника, объединяющего в себе заботу о спортсменах и тренерах, и идейного вдохновителя, организатора самых новых и совершенных спортивных состязаний, методик тренировок, идей, а также эксперта по техническому оснащению спортивных объектов, с другой.

В ходе пресс-конференции представители российского "Соцпрофспорта" и Национальной Конфедерации Профсоюзов Молдовы расскажут о технической оценке крупнейшего спортивно-развлекательного центра "Chișinău Arena", поделятся возможностями и сроками международной аккредитации этого сооружения, расскажут о ближайших планах ее использования.

Также будут затронуты и анонсированы графики ближайших спортивных мероприятий, и новых спортивно-зрелищных праздников с участием российских спортсменов. Большое внимание будет уделено рассмотрению вопроса вовлечения простых граждан в программы здорового образа жизни и многое другое.

Визит российской стороны происходит при поддержке Московского Центра "UNIDO", который оказывает помощь в вопросах согласования технологического взаимодействия и соблюдения экологических норм при вводе спортивных объектов в эксплуатацию. Внедрению самых современных технологических установок на спортивных сооружениях.



Участники:

— председатель технического комитета по прыжкам в воду, член бюро LEN, член исполкома Олимпийского Комитета России, Президент Федерации прыжков в воду России, синхронного плавания России, водного поло России Алексей ВЛАСЕНКО;

— заместитель Председателя Общероссийского профессионального союза спортсменов и работников спортивных организаций, Председатель регионального отделения "Соцпрофспорт" по городу Санкт-Петербург Владимир КУЛИБАБА;

— депутат парламента РМ Георгий ПАРА;

— председатель Национальной Конфедерации Профсоюзов Молдовы Олег БУДЗА.



Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md



Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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