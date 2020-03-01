Специалисты дадут техническую оценку "Chișinău Arena"

Здоровая экономика невозможна без здоровой нации, а здоровье людей – это, прежде всего, спорт во всех аспектах и проявлениях. Как спорт высоких достижений, дающий престиж и статус стране, так и спорт для каждого жителя, дающий здоровье в каждый дом.
Именно с этой целью началось тесное взаимодействие между крупнейшими профсоюзными движениями России и Молдовы, основная цель которых – возродить роль профсоюзов в новом статусе, и в качестве заботливого наставника, объединяющего в себе заботу о спортсменах и тренерах, и идейного вдохновителя, организатора самых новых и совершенных спортивных состязаний, методик тренировок, идей, а также эксперта по техническому оснащению спортивных объектов, с другой.
В ходе пресс-конференции представители российского "Соцпрофспорта" и Национальной Конфедерации Профсоюзов Молдовы расскажут о технической оценке крупнейшего спортивно-развлекательного центра "Chișinău Arena", поделятся возможностями и сроками международной аккредитации этого сооружения, расскажут о ближайших планах ее использования.
Также будут затронуты и анонсированы графики ближайших спортивных мероприятий, и новых спортивно-зрелищных праздников с участием российских спортсменов. Большое внимание будет уделено рассмотрению вопроса вовлечения простых граждан в программы здорового образа жизни и многое другое.
Визит российской стороны происходит при поддержке Московского Центра "UNIDO", который оказывает помощь в вопросах согласования технологического взаимодействия и соблюдения экологических норм при вводе спортивных объектов в эксплуатацию. Внедрению самых современных технологических установок на спортивных сооружениях.
Участники:
— председатель технического комитета по прыжкам в воду, член бюро LEN, член исполкома Олимпийского Комитета России, Президент Федерации прыжков в воду России, синхронного плавания России, водного поло России Алексей ВЛАСЕНКО;
— заместитель Председателя Общероссийского профессионального союза спортсменов и работников спортивных организаций, Председатель регионального отделения "Соцпрофспорт" по городу Санкт-Петербург Владимир КУЛИБАБА;
— депутат парламента РМ Георгий ПАРА;
— председатель Национальной Конфедерации Профсоюзов Молдовы Олег БУДЗА.
Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK