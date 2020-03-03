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Река Бык

Молдавские экологи: реку Бык надо спасать

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Пресс-центр
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20200303/29398542/moldavskie-ekologi-reku-byk-nado-spasat.html

В среду, 4 марта, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему "Критическая экологическая ситуация на реке Бык".

Представители экологической организации "Экодава" и молодежной организации "Воевод" расскажут о плачевном состоянии реки Бык. Будут продемонстрированы новые видеоматериалы, свидетельствующие о загрязнении воды и берегов.

Справка:

река Бык
Primăria Chişinău
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Бык — правый приток Днестра. Длина 155 км. На реке расположена столица Республики Молдова — Кишинёв. В верхнем течении протекает по возвышенности Кодры по глубокому ущелью. На реке находится Гидигичское водохранилище.

Впадает в Днестр на 225 километре от его устья. Крупнейшие притоки: Быковец и Ишновец.

В отдельные годы пересыхает на время от нескольких суток до двух-четырёх месяцев, превращаясь в цепочку озёр. В СМИ периодически появляется информация о серьезном загрязнении реки.

Участники:

— председатель экологической организации "Экодова" Игорь СЫРБУ;
— представитель молодежного движения "Последователи Штефана" Юлия БОРОДАЧ;
— эколог Александр МАЗОВ.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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Теги:
река Бык, река Бык, Кишинев, общество, реки Молдовы, экология


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