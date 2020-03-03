Молдавские экологи: реку Бык надо спасать

Представители экологической организации "Экодава" и молодежной организации "Воевод" расскажут о плачевном состоянии реки Бык. Будут продемонстрированы новые видеоматериалы, свидетельствующие о загрязнении воды и берегов.
Справка:
Впадает в Днестр на 225 километре от его устья. Крупнейшие притоки: Быковец и Ишновец.
В отдельные годы пересыхает на время от нескольких суток до двух-четырёх месяцев, превращаясь в цепочку озёр. В СМИ периодически появляется информация о серьезном загрязнении реки.
Участники:
— председатель экологической организации "Экодова" Игорь СЫРБУ;
— представитель молодежного движения "Последователи Штефана" Юлия БОРОДАЧ;
— эколог Александр МАЗОВ.
Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.
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