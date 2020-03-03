Кишинев станет одним из центров европейского спорта

КИШИНЕВ, 3 мар - Sputnik. "Мы стремимся, чтобы физическая культура и спорт стали приоритетными в Республике Молдова", - заявил депутат Парламента Молдовы Георгий Пара на пресс-конференции в пресс-центре "Sputnik Молдова".

© Sputnik / Miroslav Rotari Георгий Пара.

Законодатель поблагодарил строителей, которые возвели уникальное спортивное сооружение.

"Мы, с моими коллегами, друзьями, думаем, что дадим положительный, хороший импульс для того, чтобы на этой спортивной арене проводились мероприятия, соревнования, различного ранга от массового спорта до международных соревнований", - сказал депутат.

В свою очередь президент российских федераций синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду, член исполкома Олимпийского комитета России, член бюро Европейской лиги плавания Алексей Власенко подчеркнул, что Молдова возвращается в международную спортивную семью.

© Sputnik / Miroslav Rotari Алексей Власенко.

Он подчеркнул вклад, который внес президент страны.

"Без его поддержки водные виды спорта поднять невозможно. Мы долго обсуждали с ним, как будем поднимать водное поло, как команду из Кишинева включить в российский чемпионат. Как открывать секцию синхронного плавания, которой сегодня нет в Молдавии. Мы предоставим специалистов и в Молдавии будет одна из лучших школ синхронного плавания", - заявил Власенко.

"Прыжки в воду тоже будем развивать, соответственно, строить бассейны. Мне приятно, что сегодня благодаря президенту страны пошла программа по развитию водных видов спорта. Я уверен, что бассейны разного назначения будут строиться и в других городах, причем и для плавания, и для синхронного плавания, и для водного поло. Я буду лоббировать, чтобы какой-то этап кубка мира передать в Кишинев", - сказал член исполкома Олимпийского Комитета России.

Отвечая на вопрос о готовности нового спорткомплекса и надеждах молдавских спортсменов в водных видах, вице-президент федерации водного поло Вячеслав Байчев отметил, что для молдавских спортсменов открываются принципиально новые возможности.

© Sputnik / Miroslav Rotari Вячеслав Байчев.

Это, по его словам, невероятный скачок в развитии за последние 30 лет в Молдове.

"До сих пор, к сожалению, инфраструктура водных видов спорта угасала, ничего не строилось. Этот вид спорта нуждается в новых инвестициях. Помимо соревновательной арены, необходимо достроить тренировочный комплекс", - отметил специалист.

Заместитель Председателя Общероссийского профессионального союза спортсменов и работников спортивных организаций, председатель регионального отделения "Соцпрофспорт" по городу Санкт-Петербург Владимир Кулибаба сообщил, что в Молдове создается объединенный спортивный профессиональный союз спортсменов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Владимир Кулибаба.

В Кишиневе произошло знаковое историческое событие – в Институте Труда прошла встреча представителей более 20 спортивных федераций РМ, в том числе футбола, велоспорта, баскетбола, волейбола, гандбола, борьбы, тенниса и др.

"Единогласно было принято решение о создании объединенного профессионального союза спортсменов и работников спортивных сооружений РМ. Собираются документы для подачи и регистрации в Минюсте", - рассказал Кулибаба.

Эта структура, по его словам, будет тесно сотрудничать со своими российскими коллегами. Как отметил Кулибаба, между "Соцпрофспортом" и Олимпийским комитетом РМ планируется подписать договор о сотрудничестве.

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