Евразийский банк развития готов финансировать экономику Молдовы

В среду, 11 марта, в 10:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев – Москва – Ереван – Минск на тему: "Региональная интеграция, сотрудничество Евразийского банка развития со странами ЕАЭС".

В мае 2018 года Молдова стала первой страной, получившей статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, а в прошлом году она подала заявку на присоединение к Евразийскому банку развития (ЕАБР).

Председатель Правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов в конце января сего года на встрече в Кишиневе с президентом Молдовы Игорем Додоном высоко оценил последовательность нашей страны в стремлении стать участницей ЕАБР, что позволит реализовать многие национальные и муниципальные проекты. Председатель Правления подчеркнул, что Молдова может начать сотрудничество с Банком до окончательного завершения всех процедурных формальностей.

В свою очередь глава молдавского правительства Ион Кику попросил в феврале российского коллегу Михаила Мишустина поддержать просьбу Молдовы стать членом Евразийского банка развития, на что Мишустин отреагировал положительно.

"Нас радует интерес российских компаний к молдавскому рынку. Мы уже встречались в Кишиневе с руководством банка, обсудив возможность финансирования строительства агропромышленного центра, а также других проектов", - сказал молдавский премьер.

Как сегодня выстраиваются отношения между Молдовой и Евразийским банком развития пойдет речь на видеомосте.

Участник в Москве:

— глава Евразийского банка развития Андрей БЕЛЬЯНИНОВ.

Участники в Кишиневе, Ереване и Минске – СМИ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.