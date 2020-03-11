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Правосудие

Правосудие как национальная идея Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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3310
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20200311/29494440/pravosudie-kak-natsionalnaya-ideya-moldovy.html

Во вторник, 17 марта, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Правосудие как национальная идея Молдовы".

По мнению главы Минюста Фадея Нагачевского, реформа в данной сфере должна стать национальной идеей Молдовы. Какие приоритетные задачи будут осуществляться в процессе преобразований? Как связано правосудие с независимостью и авторитетом страны? Появится ли в Уголовном кодексе статья, которая бы предусматривала ответственность политиков за исполнение юстиции? Об этом и других важных вопросах расскажет государственный секретарь министерства юстиции Раду ФОЛТЯ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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Теги:
юстиция, правосудие


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