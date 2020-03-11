Во вторник, 17 марта, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Правосудие как национальная идея Молдовы".

По мнению главы Минюста Фадея Нагачевского, реформа в данной сфере должна стать национальной идеей Молдовы. Какие приоритетные задачи будут осуществляться в процессе преобразований? Как связано правосудие с независимостью и авторитетом страны? Появится ли в Уголовном кодексе статья, которая бы предусматривала ответственность политиков за исполнение юстиции? Об этом и других важных вопросах расскажет государственный секретарь министерства юстиции Раду ФОЛТЯ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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