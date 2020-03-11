Банкир: коронавирус – это повод для организации финансового кризиса

СМИ стремительно разносят новости о распространении COVID-19, что спровоцировало не только панику среди населения, но и настоящие потрясения на мировых рынках.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Финансовые потрясения сегодняшнего дня ожидались, но только не в связи с распространением коронавируса, а в конце 2020 года. Об этом рассказал глава Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов в ходе видеомоста Москва – Кишинев – Минск – Ереван, в котором представители молдавских масс-медиа участвовали в пресс-центре Sputnik Молдова.

"По-моему, коронавирус – это повод для организации финансового кризиса", - сказал Бельянинов.

Он отметил, что согласно первоначальным прогнозам, серьезные финансовые потрясения мировую экономику ждали в конце 2020 года.

"Но появился коронавирус, и вот он ударил гораздо раньше, чем это прогнозировалось или предрекалось некоторыми экономистами и финансовыми экспертами", - заявил глава ЕАБР.

"Говорят, от обычного гриппа в США умерло восемь тысяч человек, и они там особенно не паникуют", - отметил банкир.

Также он подчеркнул, "если мы сейчас начнем заниматься некачественным прогнозированием, начнем делать резкие шаги, это ни к чему хорошему не приведет".

"Главная задача нашего банка – это инвестиционная деятельность. Мы достаточно уверенно себя чувствуем, но внимательно наблюдаем за этими процессами. Наша задача говорить спокойно об интеграции, о перспективах, несмотря на то, что эти процессы проходят на фоне очень серьезных потрясений в мировой экономике", - сказал Бельянинов.

В свою очередь статс-секретарь, заместитель председателя правления Евразийского банка развития Андрей Крайний обратил внимание, что коронавирус появился не случайно.

"Соглашусь, что очень удачно возник коронавирус для того, чтобы организовать реальный шторм на финансовых рынках, и сдуть пузыри на американских рынках", сказал Крайний.

© Sputnik / NINA ZOTINA Андрей Крайний.

В частности, по его словам, речь идет о раздутых акциях, ценах на недвижимость и т.д.

"Такая мягкая посадка экономики необходима для того, чтобы не случилось 2008 года, когда, например, "Лемон бразерс" ложился с диким грохотом. Поэтому надо всем поберечься. Сколько в проблеме с коронавирусом спекуляций и реальной опасности, трудно судить", - отметил Крайний.

Банкиры также порекомендовали внимательно отнестись к профилактике коронавируса известными и эффективными способами – хорошими крепкими напитками в разумных дозах, отметив, что в Молдове, Армении и Белоруссии есть отличные средства и соответствующий опыт.

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