20:50 11 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD17.35
  • RUB0.24
  • RON4.09
  • UAH0.68
Поиск
Пресс-центр

Банкир: коронавирус – это повод для организации финансового кризиса

Получить короткую ссылку
20510
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20200311/29497413/bankir-koronovirus--eto-povod-dlya-organizatsii-finansovogo-krizisa.html

СМИ стремительно разносят новости о распространении COVID-19, что спровоцировало не только панику среди населения, но и настоящие потрясения на мировых рынках.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Финансовые потрясения сегодняшнего дня ожидались, но только не в связи с распространением коронавируса, а в конце 2020 года. Об этом рассказал глава Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов в ходе видеомоста Москва – Кишинев – Минск – Ереван, в котором представители молдавских масс-медиа участвовали в пресс-центре Sputnik Молдова.

"По-моему, коронавирус – это повод для организации финансового кризиса", - сказал Бельянинов.

Он отметил, что согласно первоначальным прогнозам, серьезные финансовые потрясения мировую экономику ждали в конце 2020 года.

Бельянинов Андрей Юрьевич и Крайний Андрей Анатольевич
© Sputnik / NINA ZOTINA
Вступление Молдовы в Евразийский банк развития: на чьей стороне мяч

"Но появился коронавирус, и вот он ударил гораздо раньше, чем это прогнозировалось или предрекалось некоторыми экономистами и финансовыми экспертами", - заявил глава ЕАБР.  

"Говорят, от обычного гриппа в США умерло восемь тысяч человек, и они там особенно не паникуют", - отметил банкир.

Также он подчеркнул, "если мы сейчас начнем заниматься некачественным прогнозированием, начнем делать резкие шаги, это ни к чему хорошему не приведет".

Видеомост Москва-Кишинев на тему: Республика Молдова и Евразийский банк развития: перспективы сотрудничества
© Sputnik / Miroslav Rotari
Чем выгодно Молдове вступление в Евразийский банк развития

"Главная задача нашего банка – это инвестиционная деятельность. Мы достаточно уверенно себя чувствуем, но внимательно наблюдаем за этими процессами. Наша задача говорить спокойно об интеграции, о перспективах, несмотря на то, что эти процессы проходят на фоне очень серьезных потрясений в мировой экономике", - сказал Бельянинов.       

В свою очередь статс-секретарь, заместитель председателя правления Евразийского банка развития Андрей Крайний обратил внимание, что коронавирус появился не случайно.

"Соглашусь, что очень удачно возник коронавирус для того, чтобы организовать реальный шторм на финансовых рынках, и сдуть пузыри на американских рынках", сказал Крайний.

Крайний Андрей Анатольевич
© Sputnik / NINA ZOTINA
Андрей Крайний.

В частности, по его словам, речь идет о раздутых акциях, ценах на недвижимость и т.д.

"Такая мягкая посадка экономики необходима для того, чтобы не случилось 2008 года, когда, например, "Лемон бразерс" ложился с диким грохотом. Поэтому надо всем поберечься. Сколько в проблеме с коронавирусом спекуляций и реальной опасности, трудно судить", - отметил Крайний.

Банкиры также порекомендовали внимательно отнестись к профилактике коронавируса известными и эффективными способами – хорошими крепкими напитками в разумных дозах, отметив, что в Молдове, Армении и Белоруссии есть отличные средства и соответствующий опыт.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Фельдман: мировую экономику губят фобии, боязнь коронавируса – одна из них
Коронавирус стал оружием, которое обрушит мировую экономику


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Безлюдная Испанская лестница в Риме.
Итальянские города опустели: действует строжайший карантин
Мировая экономика-2020 - фактор коронавируса
Банкир: коронавирус – это повод для организации финансового кризиса
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться