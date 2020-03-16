Пресс-центр Sputnik Молдова временно приостанавливает проведение мероприятий

Редакция и радио Sputnik Молдова работают в штатном режиме, освещая ситуацию как во всем мире, так и в стране максимально оперативно, достоверно и качественно.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Пресс-центр информационного агентства и радио Sputnik Молдова временно приостанавливает деятельность в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса и запретом на проведение массовых мероприятий до улучшения эпидемической обстановки в стране и мире.

Запланированные мероприятия перенесены, указанные в анонсах даты и время проведения мероприятий могут быть изменены. Соответствующая информация будет доведена до вашего сведения.

Редакция и радио Sputnik Молдова продолжают информировать граждан о событиях в стране и за рубежом.

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