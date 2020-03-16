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Sputnik Молдова

Пресс-центр Sputnik Молдова временно приостанавливает проведение мероприятий

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20200316/29552946/press-tsentr-sputnik-moldova-vremenno-priostanavlivaet-provedenie-meropriyatiy.html

Редакция и радио Sputnik Молдова работают в штатном режиме, освещая ситуацию как во всем мире, так и в стране максимально оперативно, достоверно и качественно.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Пресс-центр информационного агентства и радио Sputnik Молдова временно приостанавливает деятельность в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса и запретом на проведение массовых мероприятий до улучшения эпидемической обстановки в стране и мире.

Запланированные мероприятия перенесены, указанные в анонсах даты и время проведения мероприятий могут быть изменены. Соответствующая информация будет доведена до вашего сведения.

Редакция и радио Sputnik Молдова продолжают информировать граждан о событиях в стране и за рубежом.

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Теги:
пресс-центр Sputnik, пресс-центр Sputnik Молдова, пресс-центр


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