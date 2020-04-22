Сколько будут стоить нефть и газ

Как ведется работа Комитета в сложившихся обстоятельствах? Какое влияние пандемия оказывает на ТЭК страны и его отрасли? Какова ситуация с оплатой энергоресурсов? Как ведется взаимодействие в области энергетики в рамках Союзного государства и со странами ЕАЭС в условиях пандемии? Как оценивается общая ситуация на мировых энергетических рынках? Что происходит с ценами на нефть? Каковы дальнейшие перспективы после заключения новой сделки ОПЕК+? Чем COVID-19 опасен для поставщиков природного газа и нефти?
Об этом расскажет председатель Комитета Государственной Думы РФ по энергетике Павел ЗАВАЛЬНЫЙ.
Задать свои вопрос спикеру можно, прислав их по адресу presscentre@sputnik.md.
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