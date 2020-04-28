Вопросы продовольственной безопасности в ЕАЭС

30 апреля, в 13.00, в формате пресс-конференции состоится онлайн-видеомост Москва – Кишинев – Ереван информационного агентства Sputnik с прямой трансляцией на сайте Sputnik Молдова.

Обеспечение продовольственной безопасности является одним из ключевых вопросов в национальных программах развития АПК стран ЕАЭС. Потребности населения в зерне, растительных маслах, яйцах и сахаре государства-члены удовлетворяют за счет собственных ресурсов. При этом страны ЕАЭС продолжают импортировать в значительных объемах свежие овощи и фрукты, корма, семена, технологическое оборудование и некоторые другие товары. Республика Молдова, которая является наблюдателем в ЕАЭС, могла бы играть важную роль в поставках ряда товаров на рынки ЕАЭС.

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак КАМАЛЯН, вступивший в должность 1 февраля 2020 года, ответит на вопросы журналистов на тему "Продовольственная безопасность стран ЕАЭС".

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