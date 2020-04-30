У Молдовы есть возможность увеличить экспорт сельхозпродукции в ЕАЭС

В условиях мирового экономического кризиса и трудностей, вставших перед экономиками большинства государств мира, у нашей страны сохраняются ряд преимуществ в Евразийском экономическом союзе, где ждут молдавскую продукцию.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Сегодня во всем мире встает проблема снижения спроса. Об этом заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян в ходе видеомоста Москва – Кишинев – Ереван на тему "Продовольственная безопасность в странах ЕАЭС". Мероприятие было организованно международным информационным агентством Sputnik, при участии пресс-центров в Кишиневе, Ереване и других странах.

© Photo : предоставлено ЕЭК Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

"В условиях, когда спрос на товары и доходы населения снижается, когда безработица растет, нужны какие-то меры, которые стимулируют этот спрос. И это будет драйвером любого развития бизнеса, производства, в том числе сельскохозяйственного. И страны должны на это обращать внимание", - заявил министр в ходе ведеомоста.

Он отметил, что "страны ЕАЭС продолжают импортировать в значительных объемах некоторые сельхозпродукты, среди которых фрукты и другая продукция".

Отвечая на вопрос о том, к какой степени Молдова может сегодня обеспечить потребности стран ЕАЭС в этих товарах и ведется ли работа в этом направлении между ЕАЭС и РМ, Камалян подчеркнул, что у Молдовы есть прекрасная возможность увеличить объемы продаж.

"Особенно это касается фруктов, ягод и продуктов их переработки и на рынок ЕАЭС, потому что на сегодняшний день это единственная позиция, где ЕАЭС себя не обеспечивает и не самообеспечивает", - ответил источник.

По словам министра ЕЭК, около двух третей молдавского фруктово-овощного экспорта, на сумму около 230 млн долларов, поставляются на рынок ЕАЭС.

"Я думаю, если молдавские бизнесмены будут производить качественные товары и предлагать конкурентную цену по сравнению с другими поставщиками из третьих стран, то у них есть прекрасная возможность это сделать, потому что они имеют конкурентное преимущество. По крайне мере, они пошлин не оплачивают при поставке своей продукции на рынки стран ЕАЭС", - сказал Камалян.

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