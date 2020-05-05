В Кишиневе обсудят итоги Великой Отечественной

В четверг, 7 мая, в 15.00 в Российском центре науки и культуры пройдет онлайн-конференция "Всемирное историческое значение победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Источники Победы в Войне. Итоги и уроки для современности".

Известные историки, которые занимаются темой Великой Отечественной войны, обсудят актуальные вопросы, связанные в том числе с итогами войны, и ее уроками.

В мероприятии примут участие представители Молдовы и России. Среди них советник президента по вопросам безопасности и обороны, секретарь Высшего совета безопасности Республики Молдова, председатель Союза офицеров Республики Молдова, доктор истории, дивизионный генерал Виктор Гайчук, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам Алексей Кондратьев, руководитель Российского центра науки и культуры, представительства Россотрудничества в Республике Молдова Михаил Давыдов, доктор исторических наук, профессор кафедры мировой дипломатии и международного права ИМОМИ ННГУ им. Лобачевского, заслуженный деятель науки РФ, академик Академии военных наук России Олег Колобов.

Модератором выступит историк, политолог, доктор философских наук, член Комиссии по культуре, образованию и науке Совета гражданского общества при президенте Республики Молдова, член Исполкома Союза офицеров РМ, член Национального Координационного комитета "Победа" Борис Шаповалов.

Мероприятие организовано Российским центром науки и культуры в Республике Молдова, Союзом офицеров Республики Молдова, Национальным Координационным комитетом "Победа".

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