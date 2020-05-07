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Бессмертный полк. Архивное фото

Как пройдет "Бессмертный полк - онлайн"

© Sputnik / Irina Leahova
Пресс-центр
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20200507/30152750/kak-proydet-bessmertnyy-polk-onlaine.html

В четверг, 7 мая, в 16.00 на сайте Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция, посвященная вопросам проведения акции "Бессмертный полк — онлайн".

В ходе мероприятия будет рассказано, как в этом году будет организована трансляция шествия "Бессмертный полк-онлайн" — проекта, который пользуется популярностью и с каждым днем набирает обороты: чуть более, чем за неделю после объявления о проведении акции, число участников приближается к миллиону.

Участники:
— сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей МАКАРОВ;
— руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;
— заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Станислав КУЗНЕЦОВ;
— вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир МАНДЖИКОВ;
— председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА.

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса осуществляет видеотрансляции пресс-мероприятий.

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Теги:
Бессмертный полк, Бессмертный полк


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