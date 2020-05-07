Как пройдет "Бессмертный полк - онлайн"

В ходе мероприятия будет рассказано, как в этом году будет организована трансляция шествия "Бессмертный полк-онлайн" — проекта, который пользуется популярностью и с каждым днем набирает обороты: чуть более, чем за неделю после объявления о проведении акции, число участников приближается к миллиону.

Участники:

— сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей МАКАРОВ;

— руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;

— заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Станислав КУЗНЕЦОВ;

— вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир МАНДЖИКОВ;

— председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА.

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса осуществляет видеотрансляции пресс-мероприятий.

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