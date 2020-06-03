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Оксана Гречаный

Оксана Гречаный расскажет об отношениях между Республикой Молдова и ЕАЭС

© Sputnik /
Пресс-центр
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20200603/30462417/oksana-grechanaya-rasskazhet-ob-otnosheniyakh-mezhdu-Respublikoy-Moldova-i-eaes.html

В пятницу, 5 июня, в 14:00, в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн видеомост Кишинев-Москва на тему: "Молдова - ЕАЭС: цели и задачи сотрудничества".

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. В последние годы Республика Молдова предпринимает меры по развитию деловых отношений со странами ЕАЭС. Постепенно увеличивается экспорт республики на восточные рынки. Однако потенциал взаимоотношений остается огромным.

В марте 2020 года Оксана Гречаный была назначена Полномочным представителем правительства Молдовы в Евразийской экономической комиссии. С этим назначением руководство Молдовы обозначило дальнейшие приоритеты евразийского вектора политики. О целях и задачах РМ в рамках сотрудничества с ЕАЭС пойдет речь в ходе видеомоста Кишинев – Москва.

Видеомост будет транслироваться на сайте Sputnik Молдова.

Свои вопросы вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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Теги:
Молдова-ЕАЭС, ЕАЭС, ЕАЭС, ЕЭК


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