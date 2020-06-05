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Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik, фото из архива.

Секреты продюсирования: вебинар SputnikPro

© Sputnik / Aleksey Danichev
Пресс-центр
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Тема:
SputnikPro — международный образовательный проект (48)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20200605/30493718/elena-vorontsova-rasskazala-o-sekretakh-prodyusirovaniya.html

В современную информационную эпоху конкурентоспособность современных СМИ во многом зависит от слаженной и оперативной работы продюсеров и журналистов.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. В пятницу прошел международный онлайн-вебинар SputnikPro на тему "Практика инфопродюсирования: поиск героев, внедрение на закрытую территорию и другие секреты профессии". Медийный эксперт и продюсер Елена Воронцова дала полезные советы тем, кто создает медиаконтент.

Воронцова Елена Владимировна
© Photo : Елена Воронцова
Елена Воронцова.

По ее словам, сегодня в условиях колоссального информационного потока возросла и конкуренция среди СМИ. Поэтому от того, насколько быстро работает связка продюсер-журналист, продюсер-автор, зависит возможность как можно быстрее выдавать информацию и, таким образом, опережать другие СМИ.  

Особенности подхода

Social media
© CC0 / Pixabay / 27707
Успешные сайты глазами веб-аналитика
Воронцова рассказала, как необходимо отрабатывать оперативные сообщения, заявления главных лиц страны, сюжеты, которые готовятся к определенной дате, новости про катастрофы, как делать так называемые "консервы" – долгоиграющие материалы.

Самое сложное, по мнению продюсера, это тема ЧП, когда нужно записать интервью с родственниками.

"Общаясь с ними следует пояснять, что сюжет сделан в память о погибшем, мы расскажем, какой он герой. Или же что огласка ситуации в СМИ не даст замять это дело, правоохранительные органы и чиновники будут тщательнее работать", – советует она.

Личное общение

Важно, считает эксперт, налаживать контакты с представителями различных ведомств и персоналом отдельных компаний. Это позволит получать инсайдерскую информацию.  

Человеческий фактор

По ее словам, когда вы ищите героя в социальных сетях, необходимо обращать внимание на фотографии и место работы и учебы.

Для достижения цели – все моральные средства хороши. В этом смысле Воронцова рассказала как важно расположить человека к себе, раскрепостить его во время интервью, может быть - сделать какой-нибудь подарок. Не обязательно, чтоб он был дорогим, главное – это смысл.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. С марта 2018-го года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Сейчас с учетом эпидемиологической ситуации в мире все вебинары проходят онлайн. За анонсами виртуальных встреч с первоклассными специалистами своего дела следите на нашем сайте и странице в Facebook.

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Тема:
SputnikPro — международный образовательный проект (48)

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