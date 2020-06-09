Что ожидает сельское хозяйство Молдовы в ближайшем будущем

В среду, 10 июня, в 11.00 в пресс-центре Sputnik Молдова в режиме онлайн пройдет пресс-конференция на тему: "Нынешняя ситуация и перспективы в сельском хозяйстве на двух берегах Днестра".

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Засуха 2020 года выявила уязвимые места в сложившейся системе земледелия Республики Молдова. Вероятность проявления засушливых лет в условиях глобального потепления возрастает, поэтому вопросы модернизации сельского хозяйства для достижения устойчивого развития, в том числе для достижения продовольственной безопасности, обретают особую актуальность в настоящее время.

В ходе мероприятия эксперты расскажут о внедрении новых альтернативных источников энергии в сельском хозяйстве Молдовы и представят перспективы технологического обновления в отрасли.

Участники:

— профессор, доктор наук, директор Института "Селекция" (Бельцы) Борис БОИНЧАН;

— исполнительный директор Renaşterea Rurală Владимир УРСУ;

— руководитель сельскохозяйственного предприятия в Моловата Ноуэ Штефан ДРИГА.

Свои вопросы для спикеров вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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