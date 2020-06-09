Что ожидает сельское хозяйство Молдовы в ближайшем будущем

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Засуха 2020 года выявила уязвимые места в сложившейся системе земледелия Республики Молдова. Вероятность проявления засушливых лет в условиях глобального потепления возрастает, поэтому вопросы модернизации сельского хозяйства для достижения устойчивого развития, в том числе для достижения продовольственной безопасности, обретают особую актуальность в настоящее время.
Участники:
— профессор, доктор наук, директор Института "Селекция" (Бельцы) Борис БОИНЧАН;
— исполнительный директор Renaşterea Rurală Владимир УРСУ;
— руководитель сельскохозяйственного предприятия в Моловата Ноуэ Штефан ДРИГА.
Свои вопросы для спикеров вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.
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