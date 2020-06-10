Как спасти молдавский агросектор

В этом году засуха вскрыла уязвимые места отечественного сельского хозяйства, которое, по мнению специалистов, для сохранения своего потенциала и развития в будущем, должно перестроиться и принять меры по улучшению ситуации уже сегодня.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Мы в аграрном секторе стали шахтерами – берем из почвы, но не возвращаем то, что земле полагается. Об этом заявил профессор, доктор наук, директор Института "Селекция" (Бельцы) Борис Боинчан в ходе онлайн пресс-конференции, которая прошла в среду в пресс-центре Sputnik Молдова.

В этом сельскохозяйственном году из-за резких перепадов температур, а также из-за неблагоприятной гидрологической ситуации, в республике сильно пострадали посевы озимых культур, прежде всего подсолнечник и кукуруза на зерно.

"При этом важно подчеркнуть, что отечественные сорта показали себя более устойчивыми к условиям перезимовки этого периода. Восстановление системы семеноводства в данном случае для озимых культур, является принципиально важным", - подчеркнул профессор.

Он также обратил внимание, что возникли и другие проблемы, например, переусердствовали с подкормкой пшеницы, дали более высокие дозы минеральных удобрений, особенно азотных.

Специалист заявил, что из создавшегося положения следует сделать правильные выводы.

"В ближайшей перспективе в стране необходимо восстановить систему производства семян. Не менее важно соблюдение севооборота. Если мы будем продолжать сеять озимую пшеницу после подсолнечника, после кукурузы, проблемы у нас останутся, особенно в засушливые годы", - сказал Боинчан.

Он также отметил, что, к сожалению, в Молдове сократились столь необходимые для почв посевы многолетних трав, в том числе люцерны, а животноводство у нас почти исчезло.

"Извините за сравнение, но мы в сельском хозяйстве стали шахтерами – мы берем из почвы, но не возвращаем то, что должны вернуть земле. Недостаточно внести азот, фосфор, калий. Это то же самое, если мы будет каждый день с утра до вечера есть соль без кусочка мяса".

"Почва живой организм. В одной ее горсточке содержится в полтора раза больше микробов, чем население планеты, поэтому их надо кормить энергией. Одной солью решить проблему нельзя", - сказал Боинчан.

Также он поднял вопрос о правильном использовании орошения.

По его мнению, "Если в этой ситуации при сложившейся структуре посевных площадей, где доминируют пропашные культуры, где отсутствуют культуры, которые улучшают почву, где отсутствует внесение органических удобрений, мы начнем орошение, то доведем эти почвы до плачевного состояния. За последние сто лет мы потеряли почти пятьдесят процентов исходного запаса гумуса в наших почвах, и продолжаем до сих пор их истощать".

В свою очередь руководитель сельскохозяйственного предприятия в Моловата Ноуэ Штефан Дрига подтвердил, что ситуация непростая – с сентября прошлого года по 30 апреля не было дождей.

"Пострадали озимые первой группы. У нас небольшое хозяйство – 400 га, из них мы засеяли 150 га озимыми. На 30 апреля они были в плачевном положении. После дождей ситуация немного улучшилась, но на 100 гектарах удалось сохранить урожай лишь на семена. Они осенью будут дорогими. Остальные 50 га пришлось пересеять. В этих условиях ожидаем помощь от государства и очень надеемся на дождливое лето", - сказал аграрий.

В ходе онлайн конференции участники затронули еще одну актуальную для страны задачу - использования альтернативной энергетики в сельском хозяйстве.

По словам исполнительного директора НПО Renaşterea Rurală Владимира Урсу, в Молдове для ее внедрения пока не созданы такие условия, как в соседних Румынии и Украине. Однако заинтересованность в Молдове к технологиям энергетики из возобновляемых источников растет, реализуются ряд проектов, один из которых он представил в ходе мероприятия.

"Сегодня, если сельский потребитель хочет компенсировать свое энергопотребление, то сделать это возможно. Сейчас мы работаем над тем, чтобы создать гид, где шаг за шагом будет подробно рассказано о законодательной базе и технических возможностях, связанных с установкой и использованием таких технологий", - сказал Урсу.

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