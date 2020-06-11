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Самое интересное – реальные и онлайн-путешествия по Молдове и миру

© Sputnik / Irina Leahova
Пресс-центр
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20200611/30540097/samoe-interesnoe-realnye-i-online-puteshestviya-po-moldove-i-miru.html

В пятницу, 12 июня, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова в режиме онлайн пройдет пресс-конференция на тему: "Популярные блогеры и специалисты Молдовы об успешном развитии информационного контента в интернете".

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Наступило лето. После длительного карантина тема туристических поездок, отдыха сегодня как никогда актуальна, учитывая, что от поездок на море многим придется в этом году отказаться. Люди с удовольствием путешествуют, хотят знать больше о стране и мире. Но прежде, чем пускаться в путешествия, многие изучают маршруты, объекты и места. Мы пригласили известных в Молдове людей, которые популяризируют туризм, с которыми поговорим о развитии их проектов, о том, что хотят получить люди от путешествий, о составляющих успеха медиапроектов в интернете.

Участники:

— создатель проекта Visit Moldova Геннадий ГАНЕБНЫЙ;

— блогер, гид Федор ЕВСТИГНЕЕВ;

— тревел-блогер Владимир КАРМАНОВ.

Свои вопросы для спикеров вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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Теги:
путешествия, Молдова, Молдова, туризм


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