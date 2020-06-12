Об успешных проектах в сфере туризма без мегазатрат

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Любовь к своему делу, целеустремленность и нестандартность решений рано или поздно принесут положительный результат. Таким был лейтмотив спикеров онлайн пресс-конференции на тему "Популярные блогеры и специалисты Молдовы об успешном развитии информационного контента в интернете". Мероприятие было организованно пресс-центром Sputnik Молдова.

В нашей республике энтузиасты, кажется, совершают невозможное – без поддержки государства, без серьезных финансовых инвестиций, используя свои знания и ресурсы, создают проекты, которые с каждым днем набирают популярность у соотечественников и иностранных туристов.

Сила образа

"Уже десять лет я путешествую по миру, и начал понимать, что люди не знают про Молдову. Родилась идея с "кушмой". При помощи этой необычной шапки, я начал популяризировать нашу страну", - рассказал гид, экскурсовод, путешественник Федор Евстигнеев.

© Sputnik / И. Зенин Молдавская мерлушковая кушма.

Он подчеркнул, что не стал идти по проторенному пути – нашел свой. Так появилась идея с перевоплощением - начал одеваться по моде разных эпох. Изучал книги в библиотеках, находил новые, малоизвестные места в городе, рассказывал о них людям. Постепенно пришел успех. Его составляющие, по мнению Федора Евстигнеева, – активность в соцсетях, коммуникабельность.

"Я постоянно делюсь фото, видео, репортажами, пишу мини-рассказы, общаюсь. Причем фото и видеоматериалы чаще всего сделаны на любительском уровне, обычным телефоном, при этом у меня дешевый телефон. Меня часто спрашивают, как у тебя получаются такие видео и фотографии? Когда это сделано с любовью – все получается".

"В образе Пушкина я хожу уже года три. Люди привыкли к этому. Я могу ехать на велосипеде во фраке с цилиндром, но многие знают меня и не удивляются - "это едет Федор Евстигнеев в цилиндре" – все ок. Но некоторые отписываются от меня, некоторым я противен – это нормально. Люди должны делать выбор, иметь положительных и отрицательных героев. Абсолютно всем невозможно нравится".

Владивосток 2018, Федор Евстигнеев.

Из Молдовы с любовью

Visit Moldova – уникальный проект хостинга панорамных фотографий, который позволяет увидеть в цифровом формате красивые места страны и полезен как для отечественных, так и для иностранных туристов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Геннадий Ганебный.

Соавтор проекта Геннадий Ганебный рассказал, что еще со студенческих лет очень много путешествует по Молдове.

"В определенный момент родилась идея через виртуальные экскурсии рассказать о том, что я видел в Молдове. В принципе с этого момента начался проект Visit Moldova. Я начал ездить снимать экскурсии и публиковать их".

По его словам, проект можно назвать весьма успешным, о чем свидетельствует статистика посещений.

"Я осознал, что проект действительно нужен людям, когда начался карантин и закрыли границы. Людям захотелось позитивной и интересной информации. В это время статистика посещения ресурса резко возросла. Стало понятно, что в таких ситуациях проект очень востребован".

Планы на это лето у участников проекта Visit Moldova грандиозные – оцифровать все толтры Молдовы.

Сюрпризы Карманова

Об истории своего, ставшего в Молдове популярным, проекта "Сел и поехал" рассказал тревел-блогер Владимир Карманов.

"Как и мои коллеги, я начал путешествовать рано, но как-то больше по заграницам. Снимать начал не сразу. В какой-то момент начал публиковать свое видео, пошли просмотры, меня это раззадорило. Начал снимать больше. Ни о чем не жалею, единственное, что по Молдове хотелось бы покататься больше. Сейчас уже этим занимаюсь, на самом деле в Молдове есть много классных мест – о них будет целая серия интересных роликов", - рассказал путешественник.

Блогерам-новичкам он посоветовал не боятся трудностей, но и предостерег от иллюзий – когда-то придет кризис, и появится искушение все бросить.

"Поначалу любой проект – это голый энтузиазм. Надо запастись терпением, надо это дело любить, потому что если не любишь, то не дотянешь до того момента, когда он превратится во что-то более-менее стоящее, когда на него обратят внимание люди".

"Но когда-то настанет кризис. Я сто раз хотел бросить, потом опять начинал, потому что, наверное, без этого дела уже жить не могу", - резюмировал Владимир Карманов.

Также в ходе онлайн конференции спикеры рассказали о возможностях монетизации проектов, дали советы тем, кто планирует заняться проектами, связанными с путешествиями и туризмом.

Полную запись онлайн конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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