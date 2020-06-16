Историческое значение принятия Декларации о суверенитете Молдовы

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Три десятилетия тому назад, 23 июня 1990 года в Кишиневе вступил в силу один из важнейших документов в современной истории Молдовы – Декларация о суверенитете, которая ознаменовала восстановление права на государственность.
Каково историческое значение этого документа для современной Республики Молдова? Какие идеи и принципы заложены в нем? Почему после Декларации о суверенитете понадобилось принимать Декларацию о независимости, и чем эти документы отличаются друг от друга?
На эти и другие вопросы ответит доктор права, председатель Конституционного суда РМ в 2001-2013 годах Виктор ПУШКАШ.
Свои вопросы для спикеров вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.
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