Историческое значение принятия Декларации о суверенитете Молдовы

В четверг, 18 июня, в 12:00, в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция в режиме онлайн на тему "Преемственность молдавской государственности – историческое значение Декларации о суверенитете".

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Три десятилетия тому назад, 23 июня 1990 года в Кишиневе вступил в силу один из важнейших документов в современной истории Молдовы – Декларация о суверенитете, которая ознаменовала восстановление права на государственность.

Каково историческое значение этого документа для современной Республики Молдова? Какие идеи и принципы заложены в нем? Почему после Декларации о суверенитете понадобилось принимать Декларацию о независимости, и чем эти документы отличаются друг от друга?

На эти и другие вопросы ответит доктор права, председатель Конституционного суда РМ в 2001-2013 годах Виктор ПУШКАШ.

Свои вопросы для спикеров вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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