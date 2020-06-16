SputnikPro: как провести исследования, чтобы получить цитируемую новость

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий образовательной программы SputnikPro. В пятницу, 19 июня, в 13.00, состоится вебинар на тему "Журналистика данных: как провести исследования, чтобы получить цитируемую новость".

Как анализировать рейтинги различных компаний? Что в них больше всего интересует читателей? Какие темы являются вечными? Каковы принципы выбора источников информации? Где искать статистику и данные? Нужно ли анализировать результаты исследования, и как их преподносить?

На эти и многие другие вопросы ответит начальник Управления анализа финансовых институтов Центра экономических исследований РИА Новости Андрей Манько.

© RIA Novosti / Андрей Манько

Андрей Манько – дипломированный экономист, закончил магистратуру по направлению "экономика" в ВШЭ. С 2005 года работал в консалтинге и в сфере экономической аналитики. С 2011 года работает в РИА Новости в качестве начальника управления в Центре экономических исследований (бренд РИА Рейтинг). Занимается анализом банков и других компаний, регионов и стран.

К участию в онлайн-сессиях приглашаются журналисты, блогеры, продюсеры, медиа-эксперты и руководители СМИ. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму https://anketolog.ru/s/345855/FLqfVEAx (до 17:00, 18.06.2020). Участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено. Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +373 69 601 349, promo@sputnik.md

SputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 тысяч слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

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