Пушкаш: Декларация о суверенитете важнее Декларации о независимости

Тридцать лет назад в Молдове вступил в силу один из важнейших документов современной истории страны – Декларация о суверенитете.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Доктрина конституционного права знает два вида суверенитета – национальный и государственный, оба они закреплены в Основном законе Молдовы. Об этом заявил доктор права, председатель Конституционного суда РМ в 2001-2013 годах Виктор Пушкаш в ходе онлайн конференции на тему "Преемственность молдавской государственности – историческое значение Декларации о суверенитете".

"Учитывая сегодняшнюю реальность в Республике Молдова, очень важно разобраться – что означает суверенитет, а что независимость. Декларация о суверенитете важнее Декларации о независимости", - заявил спикер.

"Мы можем говорить о суверенитете с момента возникновения Молдавского государства в 1359 году. В прошлом году мы отметили 660 лет молдавского суверенитета. Но народный суверенитет не был, к большому сожалению, постоянным", - сказал Пушкаш.

Напомнив об основных исторических вехах развития Молдовы, он подробнее рассказал о событиях 1989-1990 годов, перед распадом Советского Союза и возникновением суверенных стран – бывших республик единого государства.

"Даже в составе СССР мы имели все признаки государства, только был лимитирован суверенитет. У нас был народ, территория, границы, высшие органы власти и управления – абсолютно все признаки", - заявил эксперт.

А в нашей Конституции, напомнил он, было прописано право выхода из состава СССР.

"В ходе перестройки возникло стремление к получению полного суверенитета. В августе 1989 года принят знаменитый Указ Президиума Верхового Совета, который позволил возникнуть в Молдове многопартийности, плюрализму мнений. Началась демократизация РМ. Был также принят Закон о функционировании языков на территории РМ", - отметил специалист.

Но настоящее движение за выход из состава СССР к полному суверенитету, по словам Пушкаша, началось с избранием в 1990 году нового парламента, который взял курс на создание своего современного государства.

До принятия Декларации о суверенитете, 31 мая 1990 года парламент РМ признал независимость Литвы.

"Тогда же на весь мир было сказано, что мы желаем строить дипломатические отношения, устанавливать экономические, политические, культурные связи со всеми странами, которые этого желают. Мы ратифицировали международные документы, признали международное право – Всеобщую Декларацию прав человека и другие документы", - сказал юрист.

Еще до принятия Декларации о суверенитете были утверждены и новые символы Молдавского государства – флаг, гимн, герб, изменено название страны.

К 23 июня был пройден важный путь, чтобы стать полноценным государством, которое владеет и национальным, и государственным суверенитетом.

Молдова была шестой республикой СССР, которая приняла Декларацию о суверенитете вслед за тремя прибалтийскими республиками, Грузией и Российской Федерацией.

По словам Пушкаша, к сожалению, архивы, в которых хранились имена всех, кто работал над текстом Декларации о суверенитете, сгорели во время захвата парламента 7 апреля 2009 года.

Отвечая на вопрос о том, принималась ли во внимание в тексте Декларации позиция Приднестровья, Пушкаш сказал:

"Важно то, что суверенитет провозглашался на территории в границах, существовавших на 1 января 1990 года – включая Приднестровье, и учитывая интересы левобережья, гагаузского народа".

В ходе мероприятия были затронуты и другие вопросы, связанные, в частности, с обстоятельствами последующего принятия Декларации о независимости. Полную запись онлайн конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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