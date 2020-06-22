В среду, 24 июня, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн конференция на тему: "Ещё раз о причинах, итогах и значении Второй мировой и Великой Отечественной войн. Послание президента России В.В.Путина".

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Споры о последней мировой (ВМВ) и Отечественной (ВОВ) войнах до сих пор не утихают, в т.ч. в международной политической повестке и средствах массовой информации. Среди проблем ВМВ и ВОВ, особое место занимают вопросы, связанные с их глубинными причинами, о которых сегодня можно узнать только из специальной литературы.

Актуальность этой проблемы во многом обострилось после принятия в сентябре 2019 года резолюции Европейского парламента "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы", в которой подписанты документа осудили Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом и Договор о дружбе и границе между СССР и Германией. 19 июня 2020 года на сайте Кремля была опубликована статья президента России Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", в которой автор фокусирует внимание, в т.ч. на истинных причинах войны.

В ходе онлайн конференции историки выскажут свое мнение о причинах, итогах и значении Второй мировой и Великой отечественной войн.

Участники:

— доктор исторических наук Олег РЫБАКОВ;

— политолог, доктор истории Виктор СТЕПАНЮК;

— историк, политолог, доктор философии Борис ШАПОВАЛОВ.

Свои вопросы для спикеров вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnuk Молдова в соцсетях FB, Одноклассинки, а также YouTube.

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