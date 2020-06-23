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Пляжный зонт.

Где отдыхать летом гражданам Молдовы

© CC0 / lgvisio / pixabay
Пресс-центр
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20200623/30665208/gde-otdykhat-letom-grazhdanam-moldovy.html

В четверг, 25 июня, в 11:00, в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн конференция на тему: "Перезапуск турбизнеса в Молдове - предложения, перспективы, прогнозы".

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. После сообщения МИДЕИ об ограничениях на путешествия для молдавских граждан стало понятно, что в этом году многие или большинство из нас не успеют спокойно и безопасно отдохнуть на солнечных пляжах теплых морей.

Парусное судно в море у острова Барбадос
© Photo : Pixabay / Digitalskennedy
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Пока мы имеем право допуска без ограничений в Беларусь, а также в Албанию, где, кстати, можно отдохнуть на замечательном побережье Адриатического моря. Впрочем, непонятно, как можно будет туда добраться – прямой авиасвязи с Тираной у Молдовы нет. 

Но есть и хорошая новость – Франция, Испания и Португалия снимут ограничения к первому июля. Пока не принимают молдавских путешественников Россия, Израиль, Объединённые Арабские Эмираты и некоторые другие страны. Впрочем, положение может измениться в любой момент, но в целом планировать какие-то поездки сегодня рискованно по многим причинам.

О ситуации, сложившейся в туристическом секторе Молдовы, о выездном и внутреннем туризме пойдет речь в ходе онлайн конференции.

Участники:
— президент Ассоциация патронатов индустрии туризма Республики Молдова Сергей МАНЯ;
— председатель Ассоциации развития туризма Молдовы Виорел МИРОН;
— директор Центра Бизнеса и туризма Сricova Winery Александр АЛЕКСЕЕВ;
— генеральный директор госпредприятия "Mileștii Mici" Виорел ГАРАЗ;
— генеральный директор Mimi Castle Winery Кристина ФРОЛОВ;
— директор Департамента туризма Purcari Winery Анна ШАНДРА.

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях FB, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы для спикеров вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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