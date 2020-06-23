"Мир после пандемии: что захочет знать аудитория" - вебинар SputnikPro

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий образовательной программы SputnikPro. В пятницу, 26 июня, в 11.00, состоится вебинар на тему "Мир после пандемии: что захочет знать аудитория". В качестве спикера в событии примет участие главный редактор журнала “Россия в глобальной политике”, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба “Валдай” Федор Лукьянов.

К участию в онлайн-сессиях приглашаются журналисты, блогеры, медиа-эксперты и руководители СМИ. Желающих просим заполнить форму https://anketolog.ru/s/345855/FLqfVEAx (до 17:00, 25.06.2020). Участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено. Зарегистрированным слушателям будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +373 69 601 349, promo@sputnik.md

© RIA Novosti / Alexei Naumov Федор Лукьянов.

Фдор Лукьянов – работал журналистом-международником с 1990 по 2002 годы. Сотрудничал в различных газетах, на радио и телевидении. С 2002 года является главным редактором журнала «Россия в глобальной политике». В 2012 году избран председателем Президиума Совета по внешней и оборонной политике России – одной из старейших российских НПО. С 2015 года является Директором по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай». Работает в качестве профессора-исследователя на факультете Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Один из наиболее известных российских экспертов в сфере международных отношений и внешней политики, автор многочисленных статей в российских и иностранных СМИ. Лауреат премии Правительства РФ за вклад в международную журналистику за 2011 год.

SputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 тысяч слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

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