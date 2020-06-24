Кто привел мир к катастрофе в 1939–1941 годах

Комплексное изучение источников приводит практически всех объективных историков к выводу о том, что основная вина в развязывании последней мировой войны лежит на правящих элитах Запада, которые своими решениями ее планомерно подготавливали и осуществили.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Глубинные причины Второй мировой и Великой отечественных войн заключаются не в отдельных договорах в предвоенные годы между Германией и другими странами, а в созданной по итогам Первой мировой войны несправедливой договорной системы, которая игнорировала интересы ряда государств. Такое мнение выразили участники онлайн конференции на тему: "Ещё раз о причинах, итогах и значении Второй мировой и Великой Отечественной войн. Послание президента России Владимира Путина". Мероприятие было организовано пресс-центром Sputnik Молдова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Виктор Степанюк.

"Одной из причин Второй мировой стало создание после окончания Первой мировой войны в 1918 году Версальско-Вашингтонской системы, которая с одной стороны ограничивала возможность развития Германии, стремившейся восстановить свою экономику, а с другой была направлена против большевизма, против СССР", - сказал доктор истории Виктор Степанюк.

Среди других причин начала мировой войны специалист указал на внедряемую в Германии идеологию исключительности немецкой нации, а также двойственную политику Великобритании, США, Франции по отношению к Германии и СССР.

В свою очередь, доктор исторических наук Олег Рыбаков подчеркнул, что многие лучшие умы Европы предвидели, что унижение Германии после подписания Версальских соглашений, приведет к новой мировой войне и оказались правы.

"Работавший при подготовке Версальского мира в комиссии по репарациям известный впоследствии английский экономист Кейнс говорил, что нельзя ставить Германию в позицию, когда ее полностью уничтожат. Это будет зерно войны, которое обязательно прорастет лет через двадцать".

Он также обратил внимание на известный факт о том, что экономика Германии находилась в плачевном состоянии, страну поразила гиперинфляция, народ бедствовал.

Напомним, что нацисты пришли к власти в 1933 году, когда немецкая экономика была в полном крахе, отягощенная разрушительными военными обязательствами и нулевыми перспективами иностранного кредитования или инвестиций. Экономист Генри Лью в своей статье 2005 года писал, что "путем независимой политики суверенного кредитования и программ полной занятости в общественных работах, третий рейх смог превратить страну-банкрота, лишенную зарубежных колоний, в мощнейшую экономику Европы в течение четырех лет, еще до начала расходов на вооружение".

"Германия и СССР были поставлены в ситуацию стран изгоев, и они были вынуждены искать решение своих государственных проблем. Но давайте говорить прямо – любое нормальное государство отстаивает свои национальные интересы", - заявил Рыбаков.

Он также отметил идеологическую составляющую нацисткой Германии, которая по сути запрограммировала будущую войну, в том числе с коммунистическим СССР.

Совокупность различных факторов, среди которых, несправедливый передел мира после 1918 года, разрушение Российской, Османской, Австро-Венгерской империй, появление новых государств и идеологический раскол в Европе были причиной неизбежных противоречий между государствами, которые привели к развязыванию Второй Мировой и Великой отечественных войн, заявил историк и политолог Борис Шаповалов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Борис Шаповалов.

"К 1941 году во многих европейских государствах, давайте говорить прямо, к власти приходят откровенно фашистские режимы. Не только фашистская Германия официально объявила войну СССР, но еще девять европейских государств. А еще порядка двадцати стран направили свои корпуса и дивизии на восточный фронт", - отметил Шаповалов.

Напомним, что 19 июня сего года была опубликована статья президента России Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", в которой автор фокусирует внимание, в том числе, на истинных причинах войны.

"Глубинные причины Второй мировой войны во многом вытекают из решений, принятых по итогам Первой мировой. Версальский договор стал для Германии символом глубокой несправедливости. Фактически речь шла об ограблении страны, которая обязана была выплатить западным союзникам огромные репарации, истощавшие её экономику", - подчеркнул Путин.

В ходе онлайн конференции эксперты также затронули и другие вопросы, связанные с проблемами трактовки причин начала Второй мировой и Великой Отечественной, их итогов и значения. Полную запись онлайн конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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