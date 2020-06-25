Туроператоры: самое время открыть для себя прекрасную Молдову

До 15 июля 2020 года в РМ продлен режим чрезвычайного положения в здравоохранении, границы для путешественников остаются на замке. Что делать, как и где в этих условиях можно отдохнуть, рассказали представители туристической отрасли РМ.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Ситуация в туриндустрии не только в Молдове, но и во всем мире сложилась сегодня нестандартная, критическая. Об этом заявил президент Ассоциации патронатов индустрии туризма Республики Молдова (АПИТ) Сергей Маня в ходе онлайн конференции, которая была организована пресс-центром Sputnik Молдова.

Лето проходит, что дальше?

"Существовавшие до сих пор ограничения для молдавских граждан были продлены до 15 июля – это значит, что мы еще будем находиться в красной зоне карантина. Соответственно те страны, которые планировали открыть для нас границы, сейчас не станут этого делать, по крайней мере до 15 июля", - отметил президент АПИТ.

По его словам, хотелось бы передать ноту оптимизма отечественному сектору туризма, который практически на сто процентов подвержен этому масштабному кризису, и поддержать внутренний туризм.

"Призываем граждан воспользоваться этим уникальным моментом и узнать лучше свою страну", - сказал Маня.

Он также посоветовал турагентствам, которые страдают в это кризисное время, использовать этот уникальный шанс для того, чтобы переориентироваться на организации путешествий и экскурсий по Молдове, и использовать этот опыт для привлечения иностранных туристов в будущем.

Председатель Ассоциации развития туризма Молдовы Виорел Мирон привел статистические данные за прошлый год для того, чтобы была понятна общая картина в отрасли.

"Более 130 миллионов евро составляли продажи наших турагентств. Продано порядка полутора миллионов ночей, в целом было размещено порядка 375 тысяч людей. Естественно, таких показателей в этом году не планируется – ведь половина сезона уже прошла. Чтобы хоть как-то компенсировать спад, можно частично перенаправить поток с внешнего на внутренний туризм", - отметил специалист.

По его словам, и в этом году есть точки роста для внутреннего туризма. Но радикального изменения ситуации на этом сегменте во второй половине года, не будет.

Тренды сезона

Начальник департамента развития туризма Агентства по Инвестициям РМ Александр Иванов сказал, что его ведомство постоянно следит за ситуацией во всем мире.

"Мы обновляем информацию регулярно и предоставляем ее туристическим агентствам, которые продают пакеты вне страны. У нас были большие планы уже на июль, но сейчас они скорректированы на вторую половину июля. Мы верим, что все будет хорошо. К осени уже все заработает, будем отмечать наши праздники, в том числе День вина", - сообщил специалист.

Он рекомендовал всем туркомпаниям брать во внимание то обстоятельство, что возрастет спрос на семейные туры.

"Надеюсь также, что улучшится качество местного туристического продукта. Сложные времена рождают великие идеи, великих людей – этот кризис должен стать для нас хорошим уроком", - заявил Иванов.

Безопасность превыше всего, все лучшее - для наших людей

По словам представителей туркомпаний, принявших участие в онлайн конференции, все они предприняли беспрецедентные меры безопасности, выполняя все предписания и рекомендации властей.

"В последнее время ситуация была довольно сложной, мы не работали с 15 марта по 15 июня. Но поток туристов из-за границы начал сокращаться уже в феврале. С 15 июня мы открылись, сохранив полностью коллектив – это более 200 человек, которые работают в туризме", - рассказал директор Центра Бизнеса и туризма Сricova Winery Александр Алексеев.

"Мы ждем туристов из ближнего зарубежья – из России, Белоруссии, Украины, Румынии, а также Польши, США, Китая. Но сейчас мы создали все условия для внутреннего туризма – для наших соотечественников, в том числе для семей. У нас сегодня есть и суперпредложения", – отметил Алексеев.

Директор госпредприятия Mileștii Mici Виорел Гараз сообщил, до сих пор около 75% посетителей этого известного молдавского туристического объекта составляли иностранцы.

"Сегодня мы пытаемся привлечь местных туристов. У нас очень красивые места для тех, кто ценит и любит природу. Стараемся переформатировать наш сервис таким образом, чтобы к нам приезжали семьи и проводили как можно больше времени здесь. К услугам туристов замечательные террасы на свежем воздухе. Также мы предлагаем велопрогулки по нашим подземным галереям", - отметил спикер.

Из-за кризиса не лучшие времена переживает и известный замок "Мими".

"Мы открылись неделю назад. Пока туристов мало. Но проводятся индивидуальные туры. Больше пытаемся работать по предварительному бронированию. Открылся ресторан, заказы можно сделать онлайн", - сообщила в ходе видеоконференции директор по туризму Mimi Castle Winery Диана Виеру.

В Пуркарах обновляют инфраструктуру и готовятся с осторожным оптимизмом к открытию, которое запланировано на 2 июля.

"Обновляем меню, террасы, приобрели новые катамараны для озера и велосипеды для прогулок по виноградникам, подготовили новую детскую площадку. Все услуги доступны по предварительной записи. С нетерпением ждем туристов", - рассказал директор департамента туризма Purcari Winery Анна Шандра.

В Гагаузии также не падают духом, пытаясь использовать новую ситуацию для развития внутреннего туризма. Там настроены очень оптимистично. Местные туристические объекты пересмотрели свою ценовую политику, чтобы стать доступнее местному населению, учитывая экономический кризис.

"В тренде сейчас семейный отдых, к услугам - гостевые дома в селах Чешмикиой и Гайдары с посещением страусиной фермы – детям будет очень интересно. Также пешие прогулки по местным ландшафтам, этнодворики, винодельни. Весьма доступные цены. Пока многие наши туристические объекты пустуют, но предприниматели настроены оптимистически, они готовы идти навстречу пожеланиям нашего населения", - рассказала главный специалист информационного туристического центра автономии Вера Гарчу.

В ходе онлайн конференции эксперты также затронули и другие вопросы, связанные с проблемами туризма в нынешнем сезоне. Полную запись онлайн конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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