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Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на саммите G20 в Аргентине.

Лукьянов на вебинаре SputnikPro: наступает период противостояния КНР и США

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Пресс-центр
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Попытка установить определенный мировой порядок под руководством и патронатом США не удалась, приведя к новому соперничеству глобального масштаба, - заявил российский эксперт.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Человечество вступило в период, когда мировая система приобрела непредсказуемый вектор движения. Об этом заявил Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов на международном вебинаре SputnikPro на тему: "Мир после пандемии: что захочет знать аудитория". В мероприятии приняли участие и представители СМИ Молдовы.

Главный редактор журнала Россия в глобальной политике Федор Лукьянов
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Модель мирового устройства, которая бы заложена после Второй мировой войны, сегодня фундаментально меняется. Мы наблюдаем естественное отмирание всех норм и правил, которые были до этого, так как изменяется соотношение сил. Заслуга послевоенной системы, которая создана и благодаря СССР, в том, что мир не стоял на грани настоящей большой войны", - заявил Лукьянов.

Говоря о влиянии пандемии на мировую политику, он отметил, что коронавирус не развернул глобальное развитие в другую сторону.

"Пандемия ускорила процессы, начавшиеся после окончания холодной войны в 90-е годы прошлого века. Была попытка установить определенный мировой порядок под руководством и патронатом США. Эта попытка не удалась".

По словам эксперта, сейчас мы наблюдаем за результатами этой неудачи. Как мы из нее выйдем – это большой вопрос. Пандемия может скорректировать какие-то вещи, в частности баланс сил.

"Очевидно, что мир вступает период острого противостояние Китая и США. Это противостояние будет вполне сопоставимо с холодной войной. Другое по структуре, по природе, но похожее по накалу и, судя по всему, по степени взаимной неприязни", - подчеркнул он.

По его мнению, опасное противостояние ничего хорошего никому не принесет – ни России, ни её соседям в странах Центральной Азии.

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"Необходимо внимательно смотреть за ситуацией, чтобы не вляпаться в какую-нибудь историю, которая нам с вами не нужна. Но эти две великие державы будут пытаться втягивать в орбиту своего противостояния и другие государства. Нам это не нужно, и никому это нужно".

В ходе вебинара Лукьянов ответил на многочисленные вопросы журналистов, в том числе о качестве информационного контента современных СМИ, ситуации в Европе и США, экономических санкциях.

SputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 тысяч слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

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Теги:
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