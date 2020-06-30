SputnikPro: как работают WEB-технологии в СМИ

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий образовательной программы SputnikPro. В пятницу, 3 июля, в 13.00, состоится вебинар на тему "Как работают WEB-технологии в СМИ: Анатомия сайта, языки программирования, фреймворки".

Спикер — руководитель центра интернет-технологий МИА "Россия сегодня" Алексей Филипповский, поделится со слушателями тонкостями работы web-технологий, расскажет о подходах к созданию сайтов и их структуре, о выборе Системы управления содержимым (CMS), языках программирования, фреймворках и других аспектах создания и развития современных Интернет-ресурсов.

К участию в онлайн-сессиях приглашаются журналисты, блогеры, IT и SMM специалисты, медиаэксперты и руководители СМИ, заинтересованные в данной теме. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму >>> (до 17:00, 2.07.2020). Участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено. Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +373 69 601 349, promo@sputnik.md

© Sputnik / Юлия Калинина Алексей Филипповский

Алексей Филипповский начинал карьеру в ВГТРК: был редактором, потом начальником международного отдела "Вестей". С 2016 года работает в МИА "Россия сегодня", сначала курировал SMM-направление сайта Ria.ru — новостного ресурса номер один в Рунете (около 4,5 млн уникальных посетителей в сутки), затем возглавил его продуктовую команду. В 2018 году под руководством Алексея сайт был перезапущен: теперь ресурс сам подстраивается под запросы посетителя и позволяет ему одновременно отслеживать различные сюжеты с помощью удобной системы виджетов и чатов. Алексей Филипповский читает курс лекций "Цифровая журналистика" для студентов МГУ.

SputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 тысяч слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру, от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео, работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

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