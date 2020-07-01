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Ситуация с пассажирскими авиаперевозками в Европе и мире

© REUTERS / Francois Lenoir
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20200701/30770220/EMB-situatsiya-v-moldove-s-passazhirskimi-aviaperevozkami-zagranitsu.html

В четверг, 2 июля, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему: "Ситуация с пассажирскими авиаперевозками в Европе и мире".

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. После 15 июля в Молдове ожидают постепенную отмену ограничений на поездки, в том числе в европейские страны. Молдавские авиакомпании, специализирующиеся на перевозке пассажиров, с 1 июля постепенно возобновляют полноценную работу, но уже в новых условиях, при которых повышены меры безопасности. Как отразятся эти изменения на ценах авиабилетов, требованиях к авиапассажирам и перевозкам грузов, сервисе в самолетах, на маршрутах - эти и другие актуальные вопросы будут обсуждаться в ходе мероприятия.

Участники:

- менеджер по развитию бизнеса компании FlyOne Кристина КИСТОЛ;

- эксперт по авиации Мартин ДИТЛЕР (Австрия).

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях FB, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы для спикеров вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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Теги:
авиапассажиры, авиаперевозки, авиаперелеты


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