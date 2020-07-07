SputnikPro: как создавать правильный дизайн текстов – рекомендации специалиста

В пятницу, 10 июля, в 13.00, состоится вебинар на тему "Дизайн текста: что, где, зачем и почему это надо планировать".

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 10 июля, в 13.00, состоится вебинар на тему "Дизайн текста: что, где, зачем и почему это надо планировать".

Менеджер государственных медиапроектов МИА "Россия сегодня" Юлия Атанова расскажет о важности и секретах создания дизайна текстов, о целях и задачах, которые при этом преследуются.

Елена Стребкова Юлия Атанова

Спикер — менеджер государственных медиапроектов МИА "Россия сегодня" Юлия Атанова. Более 10 лет занимается созданием, запуском и развитием интернет-проектов. Окончила Британскую высшую школу дизайна по специальности "Медиа-дизайн". В качестве спикера принимала участие в таких проектах как "Цифровая журналистика", фестиваль нового дизайна "Среда", Media&Design Conference 2019 и Дизайн-выходных.

К участию в онлайн-сессиях приглашаются журналисты, блогеры, медиаэксперты и руководители СМИ, заинтересованные в данной теме. Желающим принять участие в вебинаре необходимо заполнить форму (до 17.00, 9 июля). Участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено. Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии.

За дополнительной информацией по проекту SputnikPro можно обращаться к продюсеру информационного агентства и радиоЕвгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com

SputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 тысяч слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на странице в Facebook.

Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру, от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео, работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

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