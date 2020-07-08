19:30 08 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.32
  • RUB0.24
  • RON4.04
  • UAH0.64
Поиск
Кишинев.

Демографическая ситуация в Молдове после 2020 года

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
86 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20200708/30838902/demograficheskaya-situatsiya-v-moldove-posle-2020-goda.html

В пятницу, 10 июля, в 15:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн конференция на тему: "Как эпидемиологическая ситуация влияет на демографические процессы в Молдове".

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. По оценкам Национального бюро статистики, в 2017-2018 годах зафиксирован интенсивный отток населения из РМ. Согласно разработанному специалистами демографическому прогнозу до 2035 года существуют несколько сценариев миграционных процессов в нашей стране.

Карантин в Италии.
© Sputnik /
Еще одно следствие COVID-19: падение рождаемости

По какому из них идет сегодня Молдова? Как изменились за последние годы численность и состав населения в РМ? Что происходит с демографической политикой в Европе и мире, каковы тенденции и прогнозы специалистов? Об этом и других актуальных вопросах, связанных с данной темой, расскажет вице-директор по науке Национального института экономических исследований, главный научный сотрудник Центра демографических исследований Ольга ГАГАУЗ.

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях FB, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы для спикеров вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Мир за сутки: поздравление патриарха, Трамп о России, пандемия и демография
Демограф: останутся ли дома граждане Молдовы, вернувшиеся из-за COVID-19
Теги:
Центр демографических исследований национального института экономических исследований АН Молдовы, демографическая ситуация, демографический процесс, демография, население Европы, население Молдовы, население


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Музеи Московского Кремля заработали - фото
Лавров заявил об одержимости США идеей сдерживания России и Китая.
Лавров заявил об одержимости США идеей сдерживания России и Китая
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться