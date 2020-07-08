Демографическая ситуация в Молдове после 2020 года

В пятницу, 10 июля, в 15:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн конференция на тему: "Как эпидемиологическая ситуация влияет на демографические процессы в Молдове".

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. По оценкам Национального бюро статистики, в 2017-2018 годах зафиксирован интенсивный отток населения из РМ. Согласно разработанному специалистами демографическому прогнозу до 2035 года существуют несколько сценариев миграционных процессов в нашей стране.

По какому из них идет сегодня Молдова? Как изменились за последние годы численность и состав населения в РМ? Что происходит с демографической политикой в Европе и мире, каковы тенденции и прогнозы специалистов? Об этом и других актуальных вопросах, связанных с данной темой, расскажет вице-директор по науке Национального института экономических исследований, главный научный сотрудник Центра демографических исследований Ольга ГАГАУЗ.

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях FB, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы для спикеров вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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