Демографическая ситуация в Молдове после 2020 года

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. По оценкам Национального бюро статистики, в 2017-2018 годах зафиксирован интенсивный отток населения из РМ. Согласно разработанному специалистами демографическому прогнозу до 2035 года существуют несколько сценариев миграционных процессов в нашей стране.
По какому из них идет сегодня Молдова? Как изменились за последние годы численность и состав населения в РМ? Что происходит с демографической политикой в Европе и мире, каковы тенденции и прогнозы специалистов? Об этом и других актуальных вопросах, связанных с данной темой, расскажет вице-директор по науке Национального института экономических исследований, главный научный сотрудник Центра демографических исследований Ольга ГАГАУЗ.
Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях FB, Одноклассники, а также YouTube.
Свои вопросы для спикеров вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.
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