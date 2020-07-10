Вебинар Sputnik Pro: как СМИ создают интересные и запоминающиеся тексты

Информация – дело серьезное и важное - как для читателей, так и для редакций медиаструктур, которые ее выпускают с целью повысить посещаемость своего ресурса.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Современные успешные электронные СМИ – настоящие фабрики мысли и дизайна, они стараются предлагать читателям умные и полезные тексты, которые появляются благодаря кропотливой работе не только журналистов, но в том числе коллектива профессионалов другого профиля, от усилий которых часто зависит популярность той или иной статьи. Об этом рассказала менеджер государственных медиа проектов МИА "Россия сегодня" Юлия Атанова в ходе международного вебинара на тему: "Дизайн текста: что, где, зачем и почему это надо планировать".

© Photo : Денис Липа Юлия Атанова.

Мероприятие прошло в рамках просветительского проекта SputnikPro, в котором принимали участие представители СМИ, блогеры, медиаэксперты из Молдовы и других стран.

Дизайн — это не только то, что нравится, то, что красиво, но, прежде всего, определенная структура и проектирование, создаваемые для читателя.

Секреты структуры текста

Дискомфорт при чтении не может прибавить читателей никакому СМИ. Первое и самое важное — размер букв, межстрочное расстояние и длина строки. Для разных изданий и даже для разных шрифтов размеры могут быть разными, безусловно, но основные правила остаются неизменными.

"Размер шрифта должен быть комфортным для чтения среднестатистического человека. Очень грубые цифры, но назову их — для печатных изданий основной набор примерно от 8 до 9,5 кеглей, для интернет-СМИ — от 14", - сказала Атанова.

Она отметила, что межстрочное расстояние тоже должно быть удобны для чтения. В среднем оно составляет 1,4 от высоты строки.

Но это значение может зависеть ещё и от объёма текста — чем он длиннее, тем высота строки должна быть больше и наоборот.

Конечно важна длина строки. Не стоит делать слишком узкую колонку или разносить текст во всю ширину экрана.

Норма — около 75-80 символов 12 кеглем.

Элементы текста

В текстах часто приходится что-то выделять: заголовок и подзаголовок, лид, анонс, справочную информацию, цитаты спикеров — жирным, курсивом, поставить гиперссылку.

А ещё есть дата публикации, источники информации. Насколько разнообразны все эти элементы в тексте, достаточно ли они выделены и как оформлены — тоже показатель уровня бренд-коммуникации.

Но нужны ли все эти элементы в тексте — об этом вам может и должен сказать редактор.

Врезы тоже важный элемент особенно больших текстов, они могут быть разными, например, ссылками на другие материалы по теме, на сюжет, к которому относится этот материал, а также рекламными.

Лонгриды

Есть три типа людей. Одни прочитают весь материал от корки до корки — но таких единицы. Другие — начнут с начала, но что-то пропустят. Это так называемые сонники. Третьи — в режиме мультика пролистают за пару минут, останавливаясь только на самом интересном. Это и есть суперсонники. И таких в наше время большинство.

"В нашу динамичную эпоху на арену вышли лонгриды. Сегодня нет, пожалуй, ни одного СМИ, которое бы их не создавало. Этот формат требует искусной работы с текстом", - сказал медиаэксперт.

В лонгриде нужен яркий и броский заголовок и короткий лид, который бы быстро дал читателю понять, о чём именно пойдёт речь.

В большинстве текстов появляются подзаголовки, которые разбивают его на темы. Пункт не обязательный, но это хорошо позволяет держать структуру. А вот цитаты (ключевые фразы) — это вишенка на торте лонгрида. Они помогают правильно разбить текст по смыслу, расставить акценты и подчеркнуть самое важно.

Картинки

Есть свои правила и при выборе иллюстрации к событийным новостям, аналитическим статьям, анонсам. Конечно, это дело вкуса, но все иллюстрации должны быть уместными и привлекательными. Например, будет выглядеть странным оформление статьи зимней фотографией в контексте летней новости.

"Фотография или иллюстрация должна попадать в текст. В новостях — всегда. Желательно. В лонгридах — не обязательно".

Права

Ещё один важный момент – это источники иллюстраций. Если у вас нет авторских прав на использование – не рискуйте их публиковать без разрешения, иначе санкции неизбежны.

"Но помните главное — пишите о том, что вам действительно нравится. Для хорошего материала этого более чем достаточно. Потому что живой интерес к теме вашего проекта — это лучший двигатель прогресса", - подчеркнула Атанова.

В ходе мероприятия, спикер также обратила внимание на важность понимания аудитории, на которую работают СМИ или блогеры, оформления длинных и коротких материалов, другие аспекты написания текстов, которые будут пользоваться успехом у читателей.

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