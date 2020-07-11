Численность населения Молдовы сокращается высокими темпами

В последние десятилетия, миграция является одним из основных факторов, влияющих и на численность населения, и на его структуру

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Тенденция сокращения численности населения, которая установилась в Молдове в конце 90-х годов прошлого столетия, продолжается, и развивается по самому низкому сценарию. Об этом рассказала директор по науке Национального института экономических исследований, главный научный сотрудник Центра демографических исследований Ольга Гагауз в ходе онлайн конференции на тему: "Как эпидемиологическая ситуация влияет на демографические процессы в Молдове".

Мероприятие было организовано пресс-центром Sputnik Молдова.

© Sputnik / Osmatesco Ольга ГАГАУЗ

Тревожная статистика

"Согласно новым опубликованным данным НБС, на 1-е января 2020 года численность населения Республики Молдова составила 2 млн. 640 тысяч – это на 228 тысяч меньше, чем на 1 января 2014 года", - сказала специалист.

При этом она отметила, что, по сравнению с некоторыми европейскими странами, где также наблюдается сокращение численности населения, в Молдове этот процесс протекает очень высокими темпами.

"В 2018-2019 годах численность населения в Молдове сократилась на 1,7%, тогда как, например, в Румынии, этот показатель составил 0,6%, в Латвии и Болгарии – 0,7%. Такое быстрое сокращение населения в Молдове представляет исключительную ситуацию в европейском регионе".

Говоря о причинах сохраняющейся тенденции, ученый указала ряд факторов.

Во-первых, углубляется процесс демографического старения. Поскольку количество и доля пожилого населения в общей численности населения страны постоянно увеличивается, то число смертей превышает число рождений.

В 2019 году число смертей превысило число рождений более чем на 4 тысячи человек, что определяет негативный естественный прирост населения.

"Главная же причина сокращения численности населения – это высокий уровень миграции. В последние годы отрицательное сальдо миграции превышает 40 тысяч в год", - подчеркнула главный научный сотрудник Центра демографических исследований.

Она отметила, что, сравнивая эти официальные данные с прогнозами, которые разрабатывал Центр демографических исследований в 2014 году, Молдова следует самому низкому сценарию, даже ниже, чем прогнозировалось.

"Если мы прогнозировали по самому низкому сценарию увеличение эмиграции до 1,5%, то сейчас этот показатель несколько выше".

Гагауз отметила, что если в предыдущие периоды миграция не имела такого большого значения в изменении демографической ситуации, то в последнее время этот процесс является одним из основных факторов, влияющих и на численность населения, и на его структуру.

Фактор коронавируса

"Статистические данные показывают, что в период с 10 марта по 1 июля 2020 года, в Молдову въехало около 415 тысяч граждан РМ, - это мигранты, вернувшиеся из других стран из-за пандемии. Как в дальнейшем этот процесс повлияет на демографическую ситуацию? Скорее всего, возвращение наших соотечественников – это временное явление", - заявила эксперт.

После того, как положение нормализуется, миграционные процессы возобновятся и достигнут докризисного уровня, считает специалист.

Полную запись онлайн конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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