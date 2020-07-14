SputnikPro: секреты интервью от Татьяны Головановой

В пятницу, 17 июля, в 13.00, состоится вебинар на тему "Без права на ошибку. Как брать интервью в прямом эфире".

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 10 июля, в 13.00, состоится вебинар на тему "Без права на ошибку. Как брать интервью в прямом эфире".

Шеф-редактор управления комплексных и специальных проектов дирекции развития бизнеса МИА "Россия сегодня", ведущая шоу "КомпАс" на радио Sputnik Татьяна ГОЛОВАНОВА расскажет о правилах подготовки к интервью, типах вопросов собеседнику, методах ведения дискуссии, главных ошибках, которые следует избегать журналисту, и многом другом.

© Sputnik / Владимир Трефилов Татьяна Голованова

Татьяна Голованова окончила Российский университет дружбы народов по специальности "журналист-международник". В МИА "Россия Сегодня" работает с 2013 года. Начинала экономическим обозревателем русскоязычной редакции радио Sputnik, входила в состав президентского и правительственного пулов журналистов. Затем стала заниматься специальными и партнерскими проектами медиагруппы.

Автор спецрепортажей радио Sputnik, подкастов "Последнее путешествие Романовых" и "Острова". Принимала участие в российских и международных форумах в качестве ведущей и модератора. Лауреат всероссийского конкурса Союза журналистов России, победитель журналистских конкурсов "Экономическое возрождение России" и "Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи".

К участию в онлайн-сессиях приглашаются журналисты, блогеры, медиаэксперты, руководители СМИ, заинтересованные в данной теме. Желающим принять участие в вебинаре необходимо заполнить форму (до 17.00, 16 июля). Участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено. Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии.

За дополнительной информацией по проекту SputnikPro можно обращаться к продюсеру информационного агентства и радио Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

SputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 тысяч слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на странице в Facebook.

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