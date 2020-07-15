Поиск пропавших людей в Молдове: причины и масштабы явления

В четверг, 16 июля, в 13:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн конференция на тему: "Почему дети и взрослые пропадают в Молдове".

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Причины этого явления разные, в том числе, связанные с мотивами личного характера, а также со злым умыслом других лиц. Благодаря усилиям экстренных служб и волонтерам-поисковикам, многих удается найти, но не всех. Особый контингент – дети.

О том, каковы масштабы феномена в Молдове, о правилах личной безопасности, о деятельности волонтеров, занимающихся поисковой работой, пойдет речь на мероприятии.

Участники:

— руководитель поискового отряда COD Роман ВОЛХВ.

— старший оперуполномоченный Управления уголовных расследований Национального инспектората расследований МВД РМ Денис ГАЛЕНКО;

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях FB, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы для спикеров вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova